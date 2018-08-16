Galatasaray, menajer Ahmet Bulut'a 144 bin euro ödeyecek!

Menajer Ahmet Bulut'un Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yatırımlar A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 01.06.2018 E.2018/127 K.2018/166 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin Menajer Ahmet Bulut ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 01.06.2018 E.2018/122 K.2018/162 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

36.000,00 Euro + KDV tutarlı kısmı için 31.10.2016 tarihinden

36.000,00 Euro + KDV tutarlı kısmı için 31.07.2017 tarihinden itibaren fiili ödeme tarihine kadar işleyecek 3095 sayılı yasanın 4/a maddesi uyarınca devlet bankalarınca EURO üzerinden açılan 1 yıl vadeli mevduat hesaplarına uygulanan en yüksek faizi ile birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

Harç, yargılama gideri ile vekalet ücretinin gerekçeli kararda belirtilmesine; oyçokluğu ile,

E.2018/210 - K.2018/227

Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin Menajer Ahmet Bulut ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 07.06.2018 E.2018/125 K.2018/177 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile karar verildi.

