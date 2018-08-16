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Galatasaray, menajer Ahmet Bulut'a 144 bin euro ödeyecek!

GALATASARAY HABERLERİ  | 16.08.2018 17:21 | Son Güncelleme

Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun kararına itiraz eden menajer Ahmet Bulut'u itirazında haklı buldu. Bu karar sonrası Sarı-kırmızılı kulüp, menajer Ahmet Bulut'a 144 bin euro ödeyecek.

Galatasaray, menajer Ahmet Bulut'a 144 bin euro ödeyecek!

Galatasaray'a Ahmet Bulut'tan büyük şok! Ahmet Bulut'un açtığı dava sonucunda Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Ahmet Bulut'a 144 bin Euro para cezası ödemesine karar verildi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin Menajer Ahmet Bulut ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 01.06.2018 E.2018/122 K.2018/162 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

  1. E.2018/204 - K.2018/226

Menajer Ahmet Bulut'un Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yatırımlar A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 01.06.2018 E.2018/127 K.2018/166 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

  • Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının kaldırılmasına,

  • Davacı Menajer Ahmet Bulut'un alacak talebinin kabulü ile 144.000,00 Euro + KDV tutarlı alacağın:

36.000,00 Euro + KDV tutarlı kısmı için 31.10.2015 tarihinden

36.000,00 Euro + KDV tutarlı kısmı için 31.07.2016 tarihinden

36.000,00 Euro + KDV tutarlı kısmı için 31.10.2016 tarihinden

36.000,00 Euro + KDV tutarlı kısmı için 31.07.2017 tarihinden itibaren fiili ödeme tarihine kadar işleyecek 3095 sayılı yasanın 4/a maddesi uyarınca devlet bankalarınca EURO üzerinden açılan 1 yıl vadeli mevduat hesaplarına uygulanan en yüksek faizi ile birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

  • Harç, yargılama gideri ile vekalet ücretinin gerekçeli kararda belirtilmesine; oyçokluğu ile,
  1. E.2018/210 - K.2018/227

Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin Menajer Ahmet Bulut ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 07.06.2018 E.2018/125 K.2018/177 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile karar verildi.

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