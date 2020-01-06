SPOR
  4. Galatasaray, Mert Çetin için Roma'ya teklifini yaptı

Galatasaray, Mert Çetin için Roma'ya teklifini yaptı

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.01.2020 10:10 | Son Güncelleme

Galatasaray, Roma forması giyen milli futbolcumuz Mert Çetin için İtalyan devinin kapısını çaldı. Sarı-Kırmızılılar, Roma'ya Mert Çetin için 2.5 milyon Euro bedelle 1.5 yıllık kiralık teklif yaptı.

Galatasaray, Mert Çetin için Roma'ya teklifini yaptı

Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi'yi KAP'a bildiren Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Galatasaray'da sakatlığı sonrası sezonu kapatan Christian Luyindama'nın yerine stoper takviyesi planlanıyor. Galatasaray'ın bu doğrultuda Roma'da fazla forma şansı bulamayan Mert Çetin'i gündemine aldığı iddia edilmişti.

İtalya'daki haberlere göreyse Roma, Juan Jesus'un ayrılma ihtimaline karşılık Mert Çetin'i kadroda tutmayı planladığını belirtti. Ancak bu olumsuz yanıta rağmen Cim-Bom geri adım atmadı. Galatasaray, 2.5 milyon Euro bedelle oyuncu için 1.5 senelik kiralama teklifini yineledi. Şimdi verilecek yanıt bekleniyor. Taraflar yine görüşecek. Mert geçen yaz da Aslan'ın gündemine gelmişti.

O DÖNEM ÇARESİZ KALMIŞLARDI

Ancak Roma, G.Birliği'ne 3 milyon euro ödeyerek 23 yaşındaki milli stoperi kadrosuna kattı. Finansal Fair Play sebebiyle Sarı-Kırmızılar çaresiz kalmıştı. Mert Çetin, bu sezon İtalya Ligi'nde 4 maçta oynadı. Genç futbolcunun Roma ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Mert'in de Serie A'da fazla forma şansı bulamaması sebebiyle ikinci devreyi Galatasaray'da kiralık geçirmeye sıcak baktığı öğrenildi. Yönetim ise herhangi bir aksiliğe karşı alternatifleri belirledi.

(Akşam)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Herhalde istedikleri kadar öpüşemiyorlar''Herhalde istedikleri kadar öpüşemiyorlar'
G.Saray'dan Onyekuru'nun bonservisi için açıklamaG.Saray'dan Onyekuru'nun bonservisi için açıklama
Mustafa Cengiz'den flaş istifa çağrısı!Mustafa Cengiz'den flaş istifa çağrısı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Mert Çetin roma juan jesus

En Çok Okunan Haberler

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Trump bu kez de Irak'ı tehdit etti! Çok ağır sözler!

Trump bu kez de Irak'ı tehdit etti! Çok ağır sözler!

Taraftarlar kaleciyi hastanelik etti

Taraftarlar kaleciyi hastanelik etti

Tüm dünyayı şaşırtan transfer! Harika çocuk imzayı attı

Tüm dünyayı şaşırtan transfer! Harika çocuk imzayı attı

İtalyanlar Beşiktaşlıyı istiyor!

İtalyanlar Beşiktaşlıyı istiyor!

Fatih Terim'den flaş Arda Turan açıklaması

Fatih Terim'den flaş Arda Turan açıklaması

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Rıdvan Dilmen'den Diagne bombası

Rıdvan Dilmen'den Diagne bombası

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

G.Saray için kayyum tehlikesi!

G.Saray için kayyum tehlikesi!

Galatasaray yıldız oyuncuyla anlaştı!

Galatasaray yıldız oyuncuyla anlaştı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray, Mert Çetin için Roma'ya teklifini yaptı

Galatasaray milli futbolcu için teklifini yaptı

Galatasaray'dan Onyekuru'nun bonservisi için açıklama

G.Saray'dan Onyekuru'nun bonservisi için açıklama

Mustafa Cengiz'den yaylım ateşi! MHK'ya istifa çağrısı...

Mustafa Cengiz'den flaş istifa çağrısı!

Mariano'nun menajeri İstanbul'a geliyor

G.Saray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor!

Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması! "Ben onu kullanmam"

Fatih Terim'den flaş Arda Turan açıklaması

Galatasaray Henry Onyekuru transferini resmen açıkladı! İşte maliyeti...

G.Saray transferi resmen açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.