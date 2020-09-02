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Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Giuliano transferde tercihini yaptı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.09.2020 18:44 | Son Güncelleme

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 10 numara bölgesi için çıkan Giuliano savaşında kazanan sarı-lacivertli ekip oldu. Brezilyalı yıldız kulübüyle sözleşmesini feshettikten sonra Fenerbahçe'ye imzayı atacak.

Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Giuliano transferde tercihini yaptı!

10 numara bölgesi için arayışlarını sürdüren iki Süper Lig devi Galatasaray ile Fenerbahçe, Brezilyalı yıldız Giuliano'nun transferi için karşı karşıya gelmişti.

Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli orta saha için ilgisi oluşması üzerine kurmaylarıyla bir toplantı düzenleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "Galatasaray'a gideceğine bize gelsin. Kadromuzda olsun" dediği öne sürülmüştü.

Erol Bulut'un onay vermesi üzerine hemen harekete geçen sarı-lacivertli ekip, eski futbolcusunun transferinde sona yaklaştı.

Sabah'ın haberine göre; Suudi ekibi Al Nasr ile olan sözleşmesini fest etmek üzere olan Giuliano, kulübüyle bağlarını koparmasının ardından Fenerbahçe'ye imza atacak. Geçtiğimiz sezon Al Nasr formasıyla 33 karşılaşmya çıkan Giuliano, 12 gol 8 asistlik bir performans sergiledi.

YALANLAMA GELMEDİ

Medyada çıkan bu habere henüz ne Fenerbahçe'den ne de Giuliano cephesinden bir yalanlama gelmedi. Sosyal medyada kısa süre içinde gündem olan bu haber özellikle Fenerbahçe taraftarlarını çok heyecanlandırdı.

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