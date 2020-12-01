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Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Onyekuru'nun menajeri İstanbul'da!

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.12.2020 16:38 | Son Güncelleme

Galatasaray'da geçen sezon kiralık olarak forma giyen Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, Ocak ayındaki ara transfer döneminde, kesin olarak Fransız ekibi Monaco'dan ayrılacak. Galatasaray'a dönmesi gündemde. İşte detaylar...

Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Onyekuru'nun menajeri İstanbul'da!

Galatasaray'da Onyekuru gelişmesi yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda geçen sezon kiralık olarak forma giyen Nijeryalı futbolcu, bu sezon başında da Monaco'dan kiralanmak istenmişti ancak Fransız ekibiyle anlaşma sağlanamamıştı.

Monaco'da Bordeaux maçı sonrasında kadro dışı bırakılan 23 yaşındaki sol kanatın devre arasında takımdan ayrılacağı belirtildi. Bu doğrultuda Nijeryalı oyuncunun temsilcisi William D'avila İstanbul'a geldi, bir dizi görüşme yaptı. D'avila bugün İstanbul'dan ayrılıyor.

"GALATASARAY ÇOK ÖNEMLİ BİR SEÇENEK"

Konuyla ilgili Radyospor'da soruları yanıtlayan D'avila, "Henry, kesin olarak, Ocak'ta Monaco'dan ayrılacak. Kulüple de konuştuk, bu yüzde yüz teyit edilmiş bir bilgi. Galatasaray elbette ki seçeneklerin başanda geliyor. İstanbul'da bir iki kulüp de onunla ilgileniyor. Şu anda nereye gideceğini kesin olarak söyleyemem. Galatasaray'da 17 gol attı, 7 tane gol pası verdi. Bu rakamlara ulaşıp, ne kadar etkili bir oyuncu olduğunu göstermek istiyor. Tekrar eski günlerine dönecek. Maalesef Monaco onun için iyi bir deneyim olmadı. Aslında sezona iyi başlamıştı. Ancak oradaki antrenörün farklı planları vardı" dedi.

FENERBAHÇE DEVREDE

Fenerbahçe'nin kanat rotasyonunu güçlendirmek için Onyekuru'yu gündeme aldığı öğrenildi. Teknik direktör Erol Bulut'un talimatı sonrası yıldız oyuncunun menajeri ile görüşen Fenerbahçeli yetkililer devre arası bir kez daha görüşmek için söz aldı. Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği Nijeryalı futbolcunun devre arasında hangi takıma gideceği şu an için netlik kazanmadı.


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