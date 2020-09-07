Galatasaray, milli futbolcu Okay Yokuşlu ile anlaşma sağladı

Galatasaray transferde gaza bastı. Stoke City'den Etobo'nun transferini bitiren sarı-kırmızılar, Celta Vigo'dan milli oyuncu Okay Yokuşlu ile de anlaşmaya vardı.Sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki oyuncu için İspanyol ekibiyle satın alma opsiyonlu kiralama anlaşması yaptı.
FFP'de 1.7 milyon euro artıda olan Aslan, kiralama ücreti olarak 2 milyon euro'ya yakın bir bedel ödeyecek. Sezon sonunda oyuncuyu almak isterse 5 milyon euro civarındaki satın alma opsiyonunu kullanacak.
Okay Yokuşlu transferi, Etebo'nun ardından resmen açıklanacak. Milli futbolcu, 2018 yazında Trabzonspor'dan Celta Vigo'ya 6 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.
Sezonun başlamasına kısa bir süre kala Cimbom, kadroyu güçlendirmeye devam edecek. Etebo ve Okay'ın ardından bir orta saha oyuncusu için daha arayışlar sürüyor.
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