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Galatasaray, milli futbolcu Okay Yokuşlu ile anlaşma sağladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 07.09.2020 18:31 | Son Güncelleme

Galatasaray, ikinci orta saha transferinde de mutlu sona ulaşıyor. Sarı-kırmızılılar, Stoke Cityli Etobo'nun ardından milli oyuncu Okay Yokuşlu'yu da kiralık olarak kadrosuna katıyor.

Galatasaray, milli futbolcu Okay Yokuşlu ile anlaşma sağladı

Galatasaray transferde gaza bastı. Stoke City'den Etobo'nun transferini bitiren sarı-kırmızılar, Celta Vigo'dan milli oyuncu Okay Yokuşlu ile de anlaşmaya vardı.Sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki oyuncu için İspanyol ekibiyle satın alma opsiyonlu kiralama anlaşması yaptı.

FFP'de 1.7 milyon euro artıda olan Aslan, kiralama ücreti olarak 2 milyon euro'ya yakın bir bedel ödeyecek. Sezon sonunda oyuncuyu almak isterse 5 milyon euro civarındaki satın alma opsiyonunu kullanacak.

ETEBO'DAN SONRA AÇIKLANACAK

Okay Yokuşlu transferi, Etebo'nun ardından resmen açıklanacak. Milli futbolcu, 2018 yazında Trabzonspor'dan Celta Vigo'ya 6 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

1 ORTA SAHA DAHA GELECEK

Sezonun başlamasına kısa bir süre kala Cimbom, kadroyu güçlendirmeye devam edecek. Etebo ve Okay'ın ardından bir orta saha oyuncusu için daha arayışlar sürüyor.

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