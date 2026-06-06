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Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde! Can Uzun ve Aral Şimşir operasyonu

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Avrupa'da forma giyen iki genç milli yıldız için devreye girdi. Almanya'da kritik zirve başladı!

Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde! Can Uzun ve Aral Şimşir operasyonu
Emre Şen

Süper Lig'de üst üste kazanılan şampiyonlukların ardından yeni sezon için daha iddialı ve dinamik bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray, transfer operasyonunda rotayı gurbetçi yıldızlara çevirdi. Sarı-kırmızılı ekip, hücum hattını gençleştirmek ve güçlendirmek adına iki A Milli yıldız için harekete geçti.

ALMANYA'DA CAN UZUN ZİRVESİ

Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde! Can Uzun ve Aral Şimşir operasyonu 1

Galatasaray'ın uzun süredir yakından takip ettiği Can Uzun transferinde sıcak saatler yaşanıyor. Sky Almanya'nın geçtiği son dakika haberine göre; sarı-kırmızılı yetkililer, Eintracht Frankfurt yöneticileriyle Almanya'da resmi pazarlık masasına oturdu.

A Milli Takım kampında bulunan ve geleceğin en büyük yıldız adayları arasında gösterilen Can Uzun'un Galatasaray forması giymeye son derece sıcak baktığı öne sürüldü. Bu dev transferin önündeki tek ve en büyük engelin ise Alman kulübünün talep ettiği yüksek bonservis bedeli olduğu öğrenildi.

OKAN BURUK'UN YENİ PRENSİ: ARAL ŞİMŞİR

Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde! Can Uzun ve Aral Şimşir operasyonu 2

Sarı-kırmızılı yönetimin radarındaki bir diğer sürpriz isim ise Danimarka temsilcisi Midtjylland'da forma giyen Aral Şimşir oldu. 2004 doğumlu genç yetenek için yönetimin önümüzdeki günlerde resmi temaslara başlamaya hazırlandığı belirtildi.

Bu sezon Danimarka Ligi'nde ve Avrupa kupalarında gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çeken Aral, hücum hattının farklı bölgelerinde forma giyebilme avantajına sahip. Genç oyuncunun yüksek teknik kapasitesi, pas kalitesi ve sahaya koyduğu mücadele gücünün, teknik direktör Okan Buruk'un aradığı oyuncu profiliyle birebir uyuştuğu ifade edildi.

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