SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray, Mısır'da bir cevher daha buldu: Aliou Dieng

Galatasaray, Mısır'da bir cevher daha buldu: Aliou Dieng

01.03.2021 15:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Galatasaray, Mısır'da bir cevher daha buldu: Aliou Dieng

Mustafa Muhammed ile golcü sorununu çözen Galatasaray, El Ehli'den Aliou Dieng ile de defansif orta saha problemini çözmek istiyor.

Mustafa Muhammed'i Zamalek'ten transfer eden Galatasaray, şimdi de Zamalek'in ezeli rakibi El Ehli'nin yıldızı Aliou Dieng'e kanca attı.

Mısır'dan Cairo24'ün haberine göre; Galatasaray, 23 yaşındaki Malili orta saha için 5 milyon euro'luk bir teklif yaptı. Ayrıca, Dieng'e de 4 yıllık sözleşme teklif edildi.

Haberin detayında, Galatasaray'ın uzun süredir Dieng'i izlediği ve bu transfere öncelik tanıdığı da kaydedildi. Ayrıca, Dieng'e de cezbedici bir maaşın önerildiği bilgisi verildi.

El Ehli, 23 yaşındaki Malili defansif ota saha oyuncusu Aliou Dieng'i 1.1 milyon euro bonservisle Cezayir kulübü MC Alger'den transfer etti. Dieng, bu sezon 17 kez El Ehli forması giydi ve 1 gol atıp 1 asist yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüm bildiklerinizi unutun: Güzellik kraliçesi 33 yaşında, 2 çocuk annesi Tüm bildiklerinizi unutun: Güzellik kraliçesi 33 yaşında, 2 çocuk annesi
Fatih Terim: Bu çocuk kime bu kadar sinirli?Fatih Terim: Bu çocuk kime bu kadar sinirli?
Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?
Anahtar Kelimeler:
transfer Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Emre Beleşoğlu bu haberi okumasdın hemen gider 10 m eoru teklif eder
Basına sızdırmayın, malukatlar sonra fiyat arttırıyor.

En Çok Okunan Haberler

Dehşete düşüren olay! Oğlunu Allah yolunda kurban edeceğini söyleyip ensesinden kesti

Dehşete düşüren olay! Oğlunu Allah yolunda kurban edeceğini söyleyip ensesinden kesti

Bakan Karaismailoğlu açıkladı! İstanbullulara çifte müjde

Bakan Karaismailoğlu açıkladı! İstanbullulara çifte müjde

F.Bahçeli yıldızdan gece yarısı olay paylaşım

F.Bahçeli yıldızdan gece yarısı olay paylaşım

Erol Bulut ve Mesut Özil'le ilgili şok iddia

Erol Bulut ve Mesut Özil'le ilgili şok iddia

Fatih Terim: Bu çocuk kime bu kadar sinirli?

Fatih Terim: Bu çocuk kime bu kadar sinirli?

Mustafa Muhammed, 1.5 yıllık maaşını çıkardı

Mustafa Muhammed, 1.5 yıllık maaşını çıkardı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Rıdvan Dilmen, şampiyonluğun favorisini açıkladı!

Rıdvan Dilmen, şampiyonluğun favorisini açıkladı!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

'F.Bahçe Boupendza için iyi teklif yaptı'

'F.Bahçe Boupendza için iyi teklif yaptı'

F.Bahçe'de Daum sesleri

F.Bahçe'de Daum sesleri

Flaş G.Saray karar! 500 bin euro ödenecek

Flaş G.Saray karar! 500 bin euro ödenecek

Diğer Haberler

Galatasaray, Mısır'da bir cevher daha buldu: Aliou Dieng

Galatasaray, Mısır'da bir cevher daha buldu!

Fatih Terim: Bu çocuk kime bu kadar sinirli?

Fatih Terim: Bu çocuk kime bu kadar sinirli?

Galatasaray'da Younes Belhanda çıkmazı

Galatasaray'da Younes Belhanda çıkmazı

Mostafa Mohamed, 1.5 yıllık maaşını çıkardı

Mustafa Muhammed, 1.5 yıllık maaşını çıkardı

Oğulcan sahalara geri dönüyor

Oğulcan Çağlayan'ın hasreti bitiyor

Mesut Bakkal: Arda’nın pozisyonu tartışmasız ofsayt

'Arda’nın pozisyonu tartışmasız ofsayt'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.