Galatasaray Mısırlı Hamdy Alaa Elsayed Hamed Mahmoud Abdelmoaty ile sözleşme imzaladı!

Galatasaray, 1 Ekim 2000 doğumlu Mısırlı genç futbolcu Hamdy Alaa Elsayed Hamed Mahmoud Abdelmoaty ile sözleşme imzaladı. 18 yaşındaki oyuncuyu ekim ayının başından beri deneyen sarı-kırmızılar, genç oyuncunun lisansını çıkardı.
TFF’nin resmi sitesinde oyuncunun isminin “Hamdy Alaa Elsayed Hamed Mahmoud Abdelmoaty Hamdy Ala Elsayed Hamed Mahmoud Abdelmoaty” olarak yazılması sosyal medyada dikkat çekti.
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