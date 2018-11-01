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Galatasaray Mısırlı Hamdy Alaa Elsayed Hamed Mahmoud Abdelmoaty ile sözleşme imzaladı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.11.2018 22:03 | Son Güncelleme

Galatasaray, 2000 doğumlu Mısırlı genç futbolcu Hamdy Alaa Elsayed Hamed Mahmoud Abdelmoaty ile sözleşme imzaladı. TFF'nin lisans sayfasında oyuncunun adını iki kez yazması dikkatli gözlerden kaçmadı.

Galatasaray Mısırlı Hamdy Alaa Elsayed Hamed Mahmoud Abdelmoaty ile sözleşme imzaladı!

Galatasaray, 1 Ekim 2000 doğumlu Mısırlı genç futbolcu Hamdy Alaa Elsayed Hamed Mahmoud Abdelmoaty ile sözleşme imzaladı. 18 yaşındaki oyuncuyu ekim ayının başından beri deneyen sarı-kırmızılar, genç oyuncunun lisansını çıkardı.

TFF’nin resmi sitesinde oyuncunun isminin “Hamdy Alaa Elsayed Hamed Mahmoud Abdelmoaty Hamdy Ala Elsayed Hamed Mahmoud Abdelmoaty” olarak yazılması sosyal medyada dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Hamdy Alaa Elsayed Hamed Mahmoud Abdelmoaty

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