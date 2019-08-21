G.Saray'da sıcak gelişme! Çifte ayrılık...

Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor.

TRT Spor'un haberine göre Galatasaray, Yunan forvet Kostas Mitroglou'nun kiralanması için Hollanda ekibi PSV ile görüşmelere başladı. Mitroglou'nun transferinin kısa sürede sonuçlanacağı ve akşam saatlerinde KAP bildirimin yapılacağı belirtildi.

Yunan golcü geçen sezon transfer olduğu Galatasaray ile 9 maça çıkıp 2 gol ve 1 asist ile oynadı.

OZORNWAFOR DA YOLCU

Sarı-kırmızılılarda bir diğer ayrılık da, sezon başında transfer edilen Valentine Ozornwafor'da yaşanacak.

İstikbal Mobilya Kayserispor'a kiralanacağı konuşulan Ozornwafor'un, İspanya 2. Lig ekiplerinden Almeira'ya kiralanacağı ve genç stoperin transferinin de gün içerisinde KAP'a bildirileceği ifade edildi.

Sarı-kırmızılılarda Ozornwafor ve Mitroglou'nun gitmesiyle birlikte yabancı kontenjanında yer açılacak ve yeni transferlerin lisansı çıkartılabilecek.

