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Galatasaray Molde maçı canlı yayını saat kaçta, ne zaman? Galatasaray Molde maçı hangi kanalda?

29.08.2023 00:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Molde maçının canlı yayın bilgilerine dair araştırmalar yoğunlaştı. Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. İşte heyecanlı karşılaşmanın detayları...

Galatasaray Molde rövanş maçının yayın ve tarih bilgileri merak ediliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, play-off turu ilk maçında Norveç ekibi Molde deplasmanına konuk oldu. Sarı-kırmızılı ekip, rakibini 3-2 mağlup etti. Peki, Galatasaray Molde maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Molde maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY MOLDE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Molde maçı bugün (29 Ağustos) gerçekleşecek. İstanbul'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak karşılaşmanın saat 22:00'de başlayacak.

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GALATASARAY MOLDE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Molde karşılaşmasının yayın bilgisi henüz belli olmadı. Detaylar netleştiğinde haberimizin içerisinde yer vereceğiz.

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