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Galatasaray - Molde maçında kabus gibi 30 saniye! Turu getiren kırılma anlarından biri...

30.08.2023 00:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Norveç temsilcisi Molde'yi konuk etti. Sarı - kırmızılılar, Rams Park'ta oynanan ve büyük bir mücadeleye sahne olan maçtan 2-1'lik üstünlükle ayrılarak adını gruplara yazdırdı. Karşılaşmanın 81. dakikasında yaşanan pozisyon sonrasında ise kısa süreli bir endişe yaşandı. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Galatasaray ile Molde karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan ve taraftarların yoğun ilgi gösterdiği maçta kazanan taraf, 2-1'lik skorla Galatasaray oldu. 2-1 biten müsabakanın ardından ilk maçı da 3-2 kazanmış olan sarı - kırmızılılar, toplamda 5-3'ü yakaladı ve Şampiyonlar Ligi gruplarına adını yazdıran taraf oldu.

VEDA'NIN KIYISINDAN DÖNÜLDÜ

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Tarihinde 17. kez Şampiyonlar Ligi gruplarına adını yazdıran Aslan, 81. dakikada adeta vedanın kıyısından döndü.

Gelişen Molde atağında savunma arkasına atılan derin topa hareketlenen Valon Berisha, kaleci Fernando Muslera'yı da geçerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.

VAR KONTROLÜYLE BİRLİKTE...

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Görüntü EXXEN'den alınmıştır

Bu golün ardından tüm stadyumu endişe sararken, VAR kontrolü sonrasında taraftarlar ve sarı - kırmızılı futbolcular rahatladı.

Yapılan inceleme sonucunda Valon Berisha'nın ofsaytta olduğu görüntülendi ve gol geçersiz sayıldı.

1-1'lik eşitlikle devam eden karşılaşmanın 90+3. dakikasında Galatasaray bir frikik kazandı. Topun başına geçen Angelino'nun vuruşu baraja çarptı ve ağlarla buluştu. Bu golle 2-1 öne geçen sarı - kırmızılılar kontrolü yeniden eline aldı ve Şampiyonlar Ligi'nde adını gruplara yazdırdı.

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