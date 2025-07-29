Galatasaray Morata'nın gidişini veto etti! Sarı kırmızılılar Como'dan gelen teklifi kabul etmedi...

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’da Alvaro Morata transferi hala çözülebilmiş değil. Sezonun başlamasına az bir süre kala sadece Mauro İcardi ile başlamak istemeyen Okan Buruk, Morata’yı elinde tutmak istiyor.

TEKLİF YAPTILAR! CİMBOM REDDETTİ

İtalyan basınından Tuttomercatoweb'te yer alan habere göre; İtalya Serie A ekiplerinden Como, İspanyol yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Morata'nın bonservisine sahip olan Milan ile temasa geçen kulüp, şartlarda anlaşma sağladı. Ancak haberde, Como'nun Galatasaray'a 4 milyon Euro teklif ettiği ve bunun ise reddedildiği bildirildi.

6 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Galatasaray Morata’yı Milan’dan kiraladığı rakamın altında göndermek istemiyor. Sarı kırmızılıların bu ransferden beklentisinin 6milyon euro olduğu öğrenildi.