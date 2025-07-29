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Galatasaray Morata'nın gidişini veto etti! Sarı kırmızılılar Como'dan gelen teklifi kabul etmedi...

Galatasaray’da Alvaro Morata’nın transferine veto. Yıldız oyuncu için Como’dan gelen teklif reddedilirken, İtalyan ekibi teklifini yenilemek için süre istedi.

Galatasaray Morata'nın gidişini veto etti! Sarı kırmızılılar Como'dan gelen teklifi kabul etmedi...
Burak Kavuncu
Alvaro Morata

Alvaro Morata

İSP İspanya
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’da Alvaro Morata transferi hala çözülebilmiş değil. Sezonun başlamasına az bir süre kala sadece Mauro İcardi ile başlamak istemeyen Okan Buruk, Morata’yı elinde tutmak istiyor.

TEKLİF YAPTILAR! CİMBOM REDDETTİ

Galatasaray Morata nın gidişini veto etti! Sarı kırmızılılar Como dan gelen teklifi kabul etmedi... 1

İtalyan basınından Tuttomercatoweb'te yer alan habere göre; İtalya Serie A ekiplerinden Como, İspanyol yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Morata'nın bonservisine sahip olan Milan ile temasa geçen kulüp, şartlarda anlaşma sağladı. Ancak haberde, Como'nun Galatasaray'a 4 milyon Euro teklif ettiği ve bunun ise reddedildiği bildirildi.

6 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Galatasaray Morata nın gidişini veto etti! Sarı kırmızılılar Como dan gelen teklifi kabul etmedi... 2

Galatasaray Morata’yı Milan’dan kiraladığı rakamın altında göndermek istemiyor. Sarı kırmızılıların bu ransferden beklentisinin 6milyon euro olduğu öğrenildi.

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transfer Okan Buruk galatasaray Alvaro Morata
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