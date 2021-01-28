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Galatasaray Mostafa Mohamed transferini bitirdi

28.01.2021 23:25 | Son Güncelleme:
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Galatasaray Mostafa Mohamed transferini bitirdi

Galatasaray Mostafa Mohamed transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı kırmızılılar Zamalek Kulübü'nün ardından Mısırlı futbolcu ile anlaşma sağladı.

Galatasaray, Zamalek Kulübü'nün ardından Mostafa Mohamed ile de anlaşma sağladı.

Zamalek Kulübü, 2 milyon Dolar karşılığında Mostafa Mohamed'in 1,5 yıllığına Galatasaray'a kiralandığını resmen açıkladı. Sarı kırmızılı kulüp, Aralık 2021 tarihine kadar oyuncunun 4 milyon Dolar'lık satın alma opsiyonunu elinde bulunduracak.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray Kulübü Mostafa Mohamed'in transferiyle ilgili KAP'a açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla'nın kulübümüze satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Zamalek Sports Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

(DHA)

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