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Galatasaray Muğdat Çelik ile anlaşmaya vardı

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.06.2018 14:16 | Son Güncelleme

Galatasaray, Akhisarspor ile sözleşmesi sona eren Muğdat Çelik ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Muğdat Çelik bu sezon Akhisar formasıyla 35 maçta 7 gol, 8 asistlik performans sergilemişti.

Galatasaray Muğdat Çelik ile anlaşmaya vardı

Galatasaray bu sezonki ilk transferini yaptı. Sarı-Kırmızılı takım, Akhisarspor ile sözleşmesi sona eren Muğdat Çelik ile 3 yıllık anlaşmaya vardı! Bu sezon Akhisarspor ile Türkiye Kupası'nı kazanan Muğdat Çelik 35 maçta 7 gol, 8 asistlik performans sergilemişti.

Muğdat Çelik kimdir?

Muğdat Çelik; 2004 yılında Mersin Kuvay-ı Milliye’de amatör olarak futbola adım atmış, ardından profesyonel futbol kariyerine Gençlerbirliği takımı ile başlamıştır. 2008’de Kastamonuspor’a kiralanmış ardından tekrar geri dönmüştür. Bu takımlardan başka; bugüne kadar Çankırıspor, Bugsaşspor, Batman Petrol, Nazilli Belediyespor ve Balıkesirspor takımlarında da forma giymiştir. Forvet bölgesinde çift ayakla oynayan Muğdat Çelik, 2012-13 sezonunda 2. Lig'de 24 golle gol kralı olmuştur.

Türkiye Kupası’nın yıldızı

Bu sezon Akhisar Belediyespor formasıyla Türkiye Kupası ve Süper Lig'de toplam 35 maça çıkan Muğdat Çelik, 7 gol 8 asistlik katkı sağladı. Akhisar Belediyespor forması giyen Muğdat Çelik, Akhisar Belediyespor’un Fenerbahçe'yi 3-2 yendiği Ziraat Türkiye Kupası finalinde, maçın en iyi oyuncusu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray Muğdat Çelik

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