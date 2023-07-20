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Galatasaray Nef, Jarell Martin’i transfer etti

20.07.2023 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Nef, Maccabi Tel Aviv forması giyen 208 cm boyundaki ABD’li uzun forvet Jarell Martin ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon planlaması kapsamında etkili bir kadro kurma yönünde takımı güçlendirmeye devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar, son olarak EuroLeague takımlarından Maccabi Tel Aviv forması giyen 29 yaşındaki ABD’li uzun forvet Jarell Martin’i kattığını açıkladı.

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Kulüp resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Galatasaray Nef yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını Amerikalı uzun forvet Jarell Martin’i kadrosuna katarak sürdürdü. Son olarak EuroLeague takımlarından Maccabi Tel-Aviv forması giyen 208 cm boyundaki yeni transferimiz Jarell Martin’e Galatasaray Ailesi’ne hoş geldin diyor, parçalı formamız altında başarılarla dolu bir yıl diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

2022-2023 sezonunda Maccabi Tel Aviv forması giyen Jarell Martin, 28 kez İsrail Ligi ve 38 kez de EuroLeague’de mücadele etti. Martin, EuroLeague’de oynadığı maçlarda 7.2 sayı, 3.5 ribaunt, yüzde 52 saha içi isabet ile sezonu tamamladı.

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