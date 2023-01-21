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Galatasaray Nef resmen açıkladı! Yeni oyun kurucu...

21.01.2023 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off potasını kovalayan Galatasaray Nef, kadrosunu Birleşik Amerikalı oyuncu Daron Russell ile güçlendirdi. Sarı - kırmızılılar, Adriyatik Ligi'nin en iyi ikinci skoreri pozisyonunda olan 25 yaşındaki oyuncu ile sözleşme imzaladı.

Galatasaray Nef resmen açıkladı! Yeni oyun kurucu...

Galatasaray Nef, Birleşik Amerikalı oyun kurucu Daron Russell ile opsiyonlu olarak 1.5 yıllık anlaşma sağladı.

RUSSELL'IN KARİYERİ

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6 Mayıs 1998'de Philadelphia'da doğan Russell, University of Rhode Island ve University of Maryland'daki kolej yıllarının ardından profesyonel kariyerine Karadağ'ın Mornar takımıyla adım attı. Bu sezon liginde 15 maça çıkan oyuncu 26.8 sayı, 3.7 ribaunt ve 7.3 asist ortalamalarıyla dikkat çekici bir grafik çizdi.

EN İYİ İKİNCİ SKORER

Adriyatik Ligi'nin en iyi ikinci skoreri pozisyonunda olan Russell, Mornar ile Zadar arasında oynanan maçta 35 dakika parkede kalarak 47 sayıyla sezonda bir maçta en çok skor üreten oyuncu oldu.

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