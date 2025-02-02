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Galatasaray Nicolo Zaniolo için İtalyan ekibi ile anlaşmaya vardı! Bonservis bedeli bile belli oldu...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.02.2025 19:09
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Galatasaray'ın Atalanta'ya kiralık olarak gönderdiği Nicolo Zaniolo için sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Galatasaray Nicolo Zaniolo için İtalyan ekibi ile anlaşmaya vardı! Bonservis bedeli bile belli oldu...
Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo

İTA İtalya
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Atalanta
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Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Atalanta'ya transfer olan Nicolo Zaniolo için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Geleceği bir türlü netlik kazanamayan oyuncu için ünlü gazeteci Di Marzio Galatasaray ve Fiorentina'nın İtalyan futbolcunun transferi için anlaşmaya vardığını aktardı.

"MAÇLARIN %60'INDA OYNARSA..."

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Galatasaray ile Fiorentina arasındaki anlaşma, satın alma opsiyonlu kiralık olarak gerçekleşecek. Zaniolo'nun, Fiorentina'nın maçlarının en az yüzde 60'ında forma giymesi durumunda satın alma opsiyonu devreye girecek. Bu opsiyonun bedeli 16 milyon euro olarak belirlendi.

Zaniolo'nun Fiorentina'ya transferi için şu anda Atalanta ile evrak işlemlerinin tamamlanması bekleniyor.

Bu sezon Atalanta formasıyla 23 maçta sahaya çıkan 25 yaşındaki Zaniolo, 3 gol atıp 3 asist yaptı.

Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig son dakika galatasaray zaniolo
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