Galatasaray Nicolo Zaniolo için İtalyan ekibi ile anlaşmaya vardı! Bonservis bedeli bile belli oldu...

Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Atalanta'ya transfer olan Nicolo Zaniolo için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Geleceği bir türlü netlik kazanamayan oyuncu için ünlü gazeteci Di Marzio Galatasaray ve Fiorentina'nın İtalyan futbolcunun transferi için anlaşmaya vardığını aktardı.

"MAÇLARIN %60'INDA OYNARSA..."

Galatasaray ile Fiorentina arasındaki anlaşma, satın alma opsiyonlu kiralık olarak gerçekleşecek. Zaniolo'nun, Fiorentina'nın maçlarının en az yüzde 60'ında forma giymesi durumunda satın alma opsiyonu devreye girecek. Bu opsiyonun bedeli 16 milyon euro olarak belirlendi.

Zaniolo'nun Fiorentina'ya transferi için şu anda Atalanta ile evrak işlemlerinin tamamlanması bekleniyor.

Bu sezon Atalanta formasıyla 23 maçta sahaya çıkan 25 yaşındaki Zaniolo, 3 gol atıp 3 asist yaptı.