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Galatasaray Nuri Şahin için Dortmund'la masaya oturacak!

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.05.2018 11:50 | Son Güncelleme

Galatasaray, Fatih Terim'in isteğiyle Nuri Şahin'i gündemine aldı. Dortmund ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Nuri Şahin de Galatasaray'da oynama fikrine sıcak bakıyor.

Galatasaray Nuri Şahin için Dortmund'la masaya oturacak!

Orta sahaya mutlaka takviye yapacak olan Galatasaray’ın son dönem gözdelerinden biri de Nuri Şahin.

Borussia Dortmund ile 1 yıllık daha mukavelesi bulunan 29 yaşındaki oyuncuyu, milli takımdan hocası Fatih Terim’in çok istediği öğrenildi.

Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli futbolcunun şartlarını öğrenmek üzere Dortmund ile masaya oturacak. Nuri’nin de Galatasaray’a transfer olma fikrine sıcak baktığı belirtiliyor.

Eğer mali şartlar uyarsa, Galatasaray’ın Dortmund’a resmi teklif götüreceği belirlendi.

(Fanatik)

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Galatasaray nuri şahin

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