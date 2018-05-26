Galatasaray Nuri Şahin için Dortmund'la masaya oturacak!

Orta sahaya mutlaka takviye yapacak olan Galatasaray’ın son dönem gözdelerinden biri de Nuri Şahin.

Borussia Dortmund ile 1 yıllık daha mukavelesi bulunan 29 yaşındaki oyuncuyu, milli takımdan hocası Fatih Terim’in çok istediği öğrenildi.

Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli futbolcunun şartlarını öğrenmek üzere Dortmund ile masaya oturacak. Nuri’nin de Galatasaray’a transfer olma fikrine sıcak baktığı belirtiliyor.

Eğer mali şartlar uyarsa, Galatasaray’ın Dortmund’a resmi teklif götüreceği belirlendi.

(Fanatik)

