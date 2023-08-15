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Galatasaray Olimpija Ljubljana maçının hakemi Marco Guida kimdir? Marco Guida nereli ve kaç yaşında?

15.08.2023 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Olimpija Ljubljana maçının hakemi Marco Guida vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde (Rams Park Stadium) Olimpija Ljubljana ile kozlarını paylaşacak. Heyecanla beklenen maç için geri sayım devam ediyor. Peki, Galatasaray Olimpija Ljubljana maçının hakemi Marco Guida kimdir? Marco Guida nereli ve kaç yaşında?

İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Marco Guida Galatasaray Olimpija Ljubljana maçında düdük çalacak. Guida'nın yardımcılıklarını Ciro Carbone ile Alessio Berti üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Matteo Marcenaro olarak açıklandı. Marco Guida sporseverler tarafından merak konusu oldu. İşte Galatasaray Olimpija Ljubljana maçının hakemi Marco Guida hakkında merak edilenler...,

MARCO GUİDA KİMDİR?

Marco Guida 7 Haziran 1981 yılında İtalya, Pompei'de dünyaya geldi.

Serie A'da görev yapan bir İtalyan futbol hakemi olan Marco Guida, ülkesi İtalya'da hakemlik kariyeriyle adından söz ettiriyor.

Marco Guida,2010 yılında Guida, Serie A'da görev yapmaya başladı . Hakem olarak ilk maçı 31 Ocak 2010'da ChievoVerona ile Bologna arasındaydı .

2014 yılında FIFA hakem listesine alındı . Hakem olarak ilk kıdemli kıta kulübü fikstürü, 17 Temmuz 2014'te, UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turunda Bulgar kulübü Botev Plovdiv ile Avusturya kulübü St. Pölten arasında oynanan maçtı . İlk üst düzey uluslararası maçını 4 Eylül 2014'te Hırvatistan ile Kıbrıs arasında yönetti . Çin Süper Ligi'nde de görev yaptı.

GALATASARAY OLİMPİJA LJUBLJANA MAÇINI YÖNETECEK

Galatasaray Olimpija Ljubljana maççı 15 Ağustos 2023 Salı günü saat 21:00'de başlayacak.

Galatasaray Olimpija Ljubljana maçı S Sport Plus'ta canlı olarak ekrana gelecek.

Galatasaray Olimpija Ljubljana maçında İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Marco Guida düdük çalacak. Guida'nın yardımcılıklarını Ciro Carbone ile Alessio Berti üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Matteo Marcenaro olarak açıklandı.

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