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Galatasaray Omar Elabdellaoui ile anlaştı

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.06.2020 18:10 | Son Güncelleme

Mariano'nun sezon sonu sözleşmesi bitecek olması nedeniyle sağ bek arayan Galatasaray aradığı sağ bekini Olimpiakos'ta buldu. Sarı kırmızılılar, Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna katmaya çok yakın...

Galatasaray Omar Elabdellaoui ile anlaştı

Sezon sonunda Mariano ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray'da yeni sağ bek Yunanistan'da gelecek.

Radyospor'dan Özgür Sancar'ın elde ettiği bilgilere göre; Galatasaray, Olympiakos ile sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağlayamayan Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna kattı.

Norveçli sağ bek, Olympiakos'un 750 bin Euro'luk teklifini reddetti. Omar'ın beklentisi ise 1 milyon Euro civarındaydı.

Omar bu sezon Yunan temsilcisi ile 39 maça çıkarken 1 gol attı ve asist katkısı yapamadı.

"İYİ BİR TRANSFER OLUR"

FIFA menajeri Uğur Avadan Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında, Galatasaray'ın Omar'ı 2 sezon önce de transfer etmek istediğini ifade ederken, "Omar'ın eski menajeri Solbakken'di. Galatasaray'ın 2 sezon önce de ilgisi oldu. Sonrasında Omar'ın menajeri ağabeyi oldu. Şu an ağabeyi kimseye yetki vermiyor çünkü bir kulüple anlaştılar. Ben Omar'ın Galatasaray'a transfer olma ihtimalini yüksek görüyorum. Bonservisi yok. 1 milyon Euro bedelindeki transfer bana iyi bir transfer olarak geliyor" dedi.

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