Galatasaray Omar Elabdellaoui ile anlaştı

Sezon sonunda Mariano ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray'da yeni sağ bek Yunanistan'da gelecek.
Radyospor'dan Özgür Sancar'ın elde ettiği bilgilere göre; Galatasaray, Olympiakos ile sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağlayamayan Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna kattı.
Norveçli sağ bek, Olympiakos'un 750 bin Euro'luk teklifini reddetti. Omar'ın beklentisi ise 1 milyon Euro civarındaydı.
Omar bu sezon Yunan temsilcisi ile 39 maça çıkarken 1 gol attı ve asist katkısı yapamadı.
FIFA menajeri Uğur Avadan Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında, Galatasaray'ın Omar'ı 2 sezon önce de transfer etmek istediğini ifade ederken, "Omar'ın eski menajeri Solbakken'di. Galatasaray'ın 2 sezon önce de ilgisi oldu. Sonrasında Omar'ın menajeri ağabeyi oldu. Şu an ağabeyi kimseye yetki vermiyor çünkü bir kulüple anlaştılar. Ben Omar'ın Galatasaray'a transfer olma ihtimalini yüksek görüyorum. Bonservisi yok. 1 milyon Euro bedelindeki transfer bana iyi bir transfer olarak geliyor" dedi.
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