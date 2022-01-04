Galatasaray, Omar Elabdellaoui kararı! Gidiyor mu?

Galatasaray'da gözler devre arasında yapılacak transferlere çevrildi. Gelecek isimler hemen hemen belli olurken takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı.

KİRALIK GİDECEK

Galatasaray'da yaşadığı kaza sonrası 1 yıldır formasından uzak kalan Omar Elabdellaou'yi kiralık gönderme kararı aldı. 1 yıldır forma giymemesinden dolayı formu düşen ve fiziksel olarak çok geri kalan tecrübeli oyuncu başka bir takıma kiralanarak fiziğinin geri kazanılması beklenecek.

NE OLMUŞTU

31 Aralık 2020 gecesi Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlaması sırasında yaşanan havai fişek patlamasında yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Gözünden yaralanan futbolcu yaklaşık 1 yıldır Galatasaray forması giyemedi.

