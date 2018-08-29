Galatasaray Ömer Toprak'ı gündemine aldı

Ömer Toprak’ı gözüne kestiren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lucien Favre’nin milli oyuncuyu Leipzig maçının 18 kişilik kadrosuna almaması üzerine kolları sıvadı. Abdurrahim Albayrak’ı Ömer için harekete geçiren Terim, Dortmund’la kiralama görüşmelerine başlamasını istedi.

Menajerlerin önerdiği Serdar Taşçı’ya ise Terim’den onay gelmedi. İmparator, milli takımda birlikte çalıştığı Ömer’i özellikle talep etti. 29 yaşındaki futbolcunun Dortmund’la 2021’e kadar mukavelesi var.

GARY CAHİLL KALMAK İSTEDİ

Listenin zirvesinde bulunan Chelsea’nin 32 yaşındaki stoperi Gary Cahill ise takımında kalmak istedi. Mukavelesinin son senesine girdiği için kulübü transfer görüşmeleri yapmasına izin vermişti. Ancak Cahill teklifleri reddetti. Tecrübeli futbolcunun 1 yıl daha kalarak sezon sonunda bedelsiz ayrılma hakkına sahip olmayı istediği öğrenildi. Böylece kendisi için de ekstra imza parası alabilecek. Chelsea’nin hocası Sarri de zaman zaman ondan faydalanacağını söyledi.

KULÜBEYİ ASLA KABUL ETMEM