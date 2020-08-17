Galatasaray Onyekuru için düğmeye bastı!

Galatasaray formasıyla ilk macerasına 2018-19 sezonunda başlayan Henry Onyekuru’nun, İngiltere Premier Lig ekibi Everton’dan Fransız temsilcisi Monaco’ya transfer olması sonrasında Aslan’la yolları yine kesişmişti. Geride bıraktığımız sezonun ara transfer döneminde Cim Bom’a yine kiralık olarak katılan 23 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu, 12 karşılaşmaya çıkıp 1 gol ve 2 asistle oynamıştı. Pandemi süreci sebebiyle Süper Lig’e uzun bir süre ara verilip ardından tekrar başlaması sebebiyle yapılan kontrata göre sözleşmesi sona eren ve lig bitmeden Monaco’ya geri dönmek zorunda kalan tecrübeli futbolcu, yine Galatasaray’ın gündeminden düşmüyor.

ONYEKURU'DAN FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Onyekuru transferi ile hem kadro kalitesi ve derinliği arttırmanın peşinde.Monaco'nun 2-0 kazandığı AZ Alkmaar maçında asist yapan Henry Onyekuru geleceğiyle ilgili konuştu.Nijeryalı oyuncu, takımdan ayrılma düşüncesi olmadığını belirtirken, "Monaco'ya geri döndüğüm için çok mutluyum. Umarım iyi şekilde çalışmaya devam edeceğiz ve en iyi noktaya geleceğiz. Harika bir takımdayım. Fenerbahçe'nin ilgisinden bilgim var fakat ayrılma niyetim yok." ifadelerini kullanmıştı.