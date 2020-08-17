SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray Onyekuru için düğmeye bastı!

Galatasaray Onyekuru için düğmeye bastı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 17.08.2020 17:53 | Son Güncelleme

Sarı-Kırmızılılar, geçen sezon erkenden ayrılmak zorunda kaldıkları Nijeryalı kanat oyuncusunu bir kez daha Aslan yapmak için harekete geçti. 23 yaşındaki yıldızla yapılan ilk temastan olumlu dönüş alan yönetim, futbolcu satışı yapmasının ardından Monaco’nun kapısını çalacak

Galatasaray Onyekuru için düğmeye bastı!

Galatasaray formasıyla ilk macerasına 2018-19 sezonunda başlayan Henry Onyekuru’nun, İngiltere Premier Lig ekibi Everton’dan Fransız temsilcisi Monaco’ya transfer olması sonrasında Aslan’la yolları yine kesişmişti. Geride bıraktığımız sezonun ara transfer döneminde Cim Bom’a yine kiralık olarak katılan 23 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu, 12 karşılaşmaya çıkıp 1 gol ve 2 asistle oynamıştı. Pandemi süreci sebebiyle Süper Lig’e uzun bir süre ara verilip ardından tekrar başlaması sebebiyle yapılan kontrata göre sözleşmesi sona eren ve lig bitmeden Monaco’ya geri dönmek zorunda kalan tecrübeli futbolcu, yine Galatasaray’ın gündeminden düşmüyor.

ONYEKURU'DAN FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Onyekuru transferi ile hem kadro kalitesi ve derinliği arttırmanın peşinde.Monaco'nun 2-0 kazandığı AZ Alkmaar maçında asist yapan Henry Onyekuru geleceğiyle ilgili konuştu.Nijeryalı oyuncu, takımdan ayrılma düşüncesi olmadığını belirtirken, "Monaco'ya geri döndüğüm için çok mutluyum. Umarım iyi şekilde çalışmaya devam edeceğiz ve en iyi noktaya geleceğiz. Harika bir takımdayım. Fenerbahçe'nin ilgisinden bilgim var fakat ayrılma niyetim yok." ifadelerini kullanmıştı.

YENİDEN KİRALANACAK

Transfer yapabilmesi için kadrosundan oyuncu satışı yapması gereken Galatasaray Yönetimi, teknik direktör Fatih Terim’in talebi doğrultusunda ‘severek ayrıldıkları’ Henry Onyekuru’yu tekrar Aslan yapmak için çaba sarf ediyor. Elinden oyuncu çıkarmak için formül üzerine formül düşünen Sarı- Kırmızılı idarecilerin, bu planlarını gerçekleştirmelerinin ardından ilk hedeflerinden birisinin Onyekuru’yu tekrar kiralamak olacağı kaydedildi. Bu konuda futbolcuyla yapılan temaslardan olumlu geri dönüş alan Cim Bom’un, oyuncu satışı sonrasında Monaco’nun kapısını yine kiralama teklifiyle çalıp Onyekuru’yu geri getirmeyi amaçladığı ifade edildi.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYeni aşka yelken açmıştı! Böyle görüntülendiYeni aşka yelken açmıştı! Böyle görüntülendi
G.Saray'da flaş Mehmet Ekici gelişmesiG.Saray'da flaş Mehmet Ekici gelişmesi
Halı sahalar için son dakika haberi geldi! Halı sahalar için son dakika haberi geldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar
'Bu kadarına da pes'
'Bu kadarına da pes'
Süper Lig devi Nazım Sangare ile söz kesti!
Süper Lig devi Nazım Sangare ile söz kesti!
Fenerbahçe'den Galatasaraylı yıldıza transfer teklifi!
Fenerbahçe'den Galatasaraylı yıldıza transfer teklifi!
Beşiktaş'tan forvete dünya yıldızı
Beşiktaş'tan forvete dünya yıldızı
Türk futbolunu yasa boğan ölüm!
Türk futbolunu yasa boğan ölüm!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
İşte Emre Kılınç'ın Galatasaray'a maliyeti
İşte Emre Kılınç'ın Galatasaray'a maliyeti
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Arda Turan'ın alacağı maaş herkesi şaşırttı
Arda Turan'ın alacağı maaş herkesi şaşırttı
Fatih Terim veto etti! Arda Turan...
Fatih Terim veto etti! Arda Turan...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

Galatasaray Onyekuru için düğmeye bastı!
Galatasaray'dan Onyekuru bombası!
Milli futbolcu Emre Çolak, Perulu model Miriam Saavedra ile yatta yakalandı
Emre Çolak, Miriam Saavedra ile yatta yakalandı
Mustafa Cengiz: Parayı Leyla'ya basmışlar
Mustafa Cengiz'den olay yaratacak sözler!
Galatasaray'dan Mehmet Ekici hamlesi
G.Saray'da flaş Mehmet Ekici gelişmesi
Fatih Öztürk kimdir? Kaç yaşında? Aslen nerelidir? Galatasaray'da ne kadar kazanacak?
G.Saray'ın yeni transferi Fatih Öztürk kimdir?
Galatasaray'da Omar Elabdellaoui transferi bugün açıklanacak
G.Saray transferi bugün açıklayacak!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.