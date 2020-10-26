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Galatasaray Onyekuru için hamle yapacak

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.10.2020 14:06 | Son Güncelleme

Fransız basını, Onyekuru'nun gelişim kaydedemediğini ve Ocak'ta çok büyük ihtimalle kiralık olarak gönderileceğini yazdı. Hızlı kanat oyuncusuna ihtiyacı olan Galatasaray'ın Onyekuru için yeniden girişimde bulunacağı Fatih Terim'in açık kapı bıraktığı bildirildi.

Galatasaray Onyekuru için hamle yapacak

Geçtiğimiz sezon devre arasında Galatasaray'ın kiralık olarak renklerine bağladığı Henry Onyekuru, lig bitmeden takımı Monaco'ya geri dönmüştü. Yeni hocası Niko Kovac'ı etkilemeyi başaramayan Nijeryalı oyuncuya devre arasında yine transfer yolu göründü.

Monaco'da teknik direktörler Jardim ve Moreno'nun gözüne giremeyen Onyekuru, sezonun ilk maçlarında göre alsa da Kovac'ın da radarından çıktı.

Fransız basını, Onyekuru'nun gelişim kaydedemediğini ve Ocak'ta çok büyük ihtimalle kiralık olarak gönderileceğini yazdı.

Hızlı kanat oyuncusuna ihtiyacı olan Galatasaray'ın Onyekuru için yeniden girişimde bulunacağı Fatih Terim'in açık kapı bıraktığı bildirildi. Nijeryalı oyuncunun kiralanması konusunda Fransız kulübüyle bir görüşme daha gerçekleşecek

KOVAC: HATALI BENİM

Lyon'a deplasmanda 4-1 kaybeden Monaco'da işler ters giderken Niko Kovac ise yaptığı açıklamada, "Lyon'u tebrik ederim çok iyi oynadılar. Birçok hata yaptığımız ilk 45 dakikada çok kötüydük, bunun en büyük sorumlusu benim. Kadroda yanlış seçimler de yaptım, en iyi çözümleri bulmaya çalışıyorum" dedi.

23 yaşındaki Onyekuru ise oynadığı ilk 4 maçın ardından son 4 maçta ise şans bulamadı, 3 karşılaşmada da maç kadrosuna dahi giremedi.

(SPORX)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
aman ne transfer
terim oldukca bisey beklemeyin bu takimdan
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