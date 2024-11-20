Galatasaray Osimhen'i alacak parayı buldu! Taraftarları heyecan bastı, Dursun Özbek Napoli ile görüşmelere başladı... Ligde tüm dengeler değişebilir!

Galatasaray yönetiminin Osimhen'in bonservisi için gereken nakit miktarını bulduğu iddia edildi. Toplamda 60 milyon Euro'luk bir paket yapmayı düşünen sarı-kırmızılılar, nakit olarak verilecek 25 milyon Euro'yu sponsor desteğiyle halledecek.

25 MİLYON EURO PEŞİNAT

75 milyon Euro serbest kalma maddesi bulunan Osimhen'i 60 milyon Euro civarına bitirmek isteyen sarı-kırmızılılar, 25 milyon Euro nakit parayı sponsorların desteğiyle bulduğu iddia edildi.

NAPOLI İLE PAZARLIK BAŞLADI

Bulunan bu paranın ardından Napoli ile pazarlıklara başlayan Galatasaray yönetimi, İtalyanları ikna etmesi durumunda kesin adımları atacak.

GALATASARAY FORMASIYLA ESTİRİYOR

Galatasaray formasıyla bugüne kadar 9 maça çıkan Osimhen; 8 gol, 4 asistlik performans sergileyerek kendinden söz ettirmeyi başardı.