Galatasaray Osimhen'i alacak parayı buldu! Taraftarları heyecan bastı, Dursun Özbek Napoli ile görüşmelere başladı... Ligde tüm dengeler değişebilir!

Galatasaray yönetiminin Osimhen'in bonservisi için gereken nakit miktarını bulduğu iddia edildi. Toplamda 60 milyon Euro'luk bir paket yapmayı düşünen sarı-kırmızılılar, nakit olarak verilecek 25 milyon Euro'yu sponsor desteğiyle halledecek.
75 milyon Euro serbest kalma maddesi bulunan Osimhen'i 60 milyon Euro civarına bitirmek isteyen sarı-kırmızılılar, 25 milyon Euro nakit parayı sponsorların desteğiyle bulduğu iddia edildi.
Bulunan bu paranın ardından Napoli ile pazarlıklara başlayan Galatasaray yönetimi, İtalyanları ikna etmesi durumunda kesin adımları atacak.
Galatasaray formasıyla bugüne kadar 9 maça çıkan Osimhen; 8 gol, 4 asistlik performans sergileyerek kendinden söz ettirmeyi başardı.