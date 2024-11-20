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Galatasaray Osimhen'i alacak parayı buldu! Taraftarları heyecan bastı, Dursun Özbek Napoli ile görüşmelere başladı... Ligde tüm dengeler değişebilir!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.11.2024 16:51
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Galatasaray'da gösterdiği performansla kısa süre içinde taraftarın sevgilisi haline gelen Osimhen'in takımda kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmadı. Türkiye'de ve Galatasaray'da mutlu olduğunu defalarca kez söyleyen Osimhen, şartların oluşması durumunda sarı-kırmızılılara sıcak. Galatasaray yönetiminin planı ise 60 milyon Euro civarına bu transferi bitirmek. İşte detaylar...

Galatasaray Osimhen'i alacak parayı buldu! Taraftarları heyecan bastı, Dursun Özbek Napoli ile görüşmelere başladı... Ligde tüm dengeler değişebilir!
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray yönetiminin Osimhen'in bonservisi için gereken nakit miktarını bulduğu iddia edildi. Toplamda 60 milyon Euro'luk bir paket yapmayı düşünen sarı-kırmızılılar, nakit olarak verilecek 25 milyon Euro'yu sponsor desteğiyle halledecek.

25 MİLYON EURO PEŞİNAT

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75 milyon Euro serbest kalma maddesi bulunan Osimhen'i 60 milyon Euro civarına bitirmek isteyen sarı-kırmızılılar, 25 milyon Euro nakit parayı sponsorların desteğiyle bulduğu iddia edildi.

NAPOLI İLE PAZARLIK BAŞLADI

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Bulunan bu paranın ardından Napoli ile pazarlıklara başlayan Galatasaray yönetimi, İtalyanları ikna etmesi durumunda kesin adımları atacak.

GALATASARAY FORMASIYLA ESTİRİYOR

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Galatasaray formasıyla bugüne kadar 9 maça çıkan Osimhen; 8 gol, 4 asistlik performans sergileyerek kendinden söz ettirmeyi başardı.

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