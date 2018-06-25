Galatasaray Oumar Niasse ile temasta

Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Niasse'nin de İngiltere dışına gitmek istediği belirtildi. Haberde, Galatasaray'ın yıldız oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Cenk Tosun'un takım arkadaşı

1 / 6 Geçen sezon İngiliz temsilcisi Everton formasıyla Premier Lig'de 22 maça çıkan Niasse bu karşılaşmalarda 8 gol atarken 2 gol kaydetti. Senegalli futbolcu, 4 kez de ülkesinin milli takımında forma giydi.

2 / 6 Galatasaray, transfer etmek istediği Nijeryalı kanat-forvet Ahmed Musa için teklifini artırmak zorunda kaldı. Çünkü, yıldız futbolcu Rusya'da devam eden Dünya Kupası'nda müthiş bir performans göstermeye başladı.

3 / 6 İzlanda maçında rakip filelere iki gol gönderen Musa için Galatasaray'ın İngiliz ekibi Leicester City'ye kiralama bedeli olarak 2 milyon Euro sunduğu öğrenildi.

4 / 6 Cimbom'un Nijeryalı oyuncu için ise yıllık ücreti 3 milyon Euro'ya çıkardığı bildirildi. Galatasaray, Fatih Terim'in çok istediği oyuncuyu elden kaçırmamak için yeni teklifini sundu ve beklemeye geçti. Ahmed Musa'nın 10 gün içinde kararını açıklaması bekleniyor.

5 / 6 Ahmed Musa'nın peşinde sadece Galatasaray yok...