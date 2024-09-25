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Galatasaray, PAOK yöneticilerini Galatasaray Adası’nda ağırladı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.09.2024 15:19
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacakları PAOK maçı öncesinde Yunan takımının yöneticilerini Galatasaray Adası’nda ağırladı.

Galatasaray, PAOK yöneticilerini Galatasaray Adası’nda ağırladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında bugün saat 22.00’de evinde Yunan ekibi PAOK ile oynayacak. Sarı-kırmızılılar, karşılaşma öncesinde Yunanistan temsilcisinin yöneticilerini Galatasaray Adası’nda düzenlediği yemekte ağırladı. Yemekte sarı-kırmızılılar adına İkinci Başkan Metin Öztürk, Başkan Yardımcıları Niyazi Yelkencioğlu ve Mehmet Cibara yer aldı
.
Konuk ekipte ise PAOK Başkan Yardımcısı ve CEO’su Maria Goncharova, Başkan Yardımcısı Kyriakos Kyriakos, Yönetim Kurulu Üyeleri Vasilis Chatziapostolou, Periklis Papadopoulos, Dimokratis Papadopoulos, İdari İşler, Operasyonlar ve Altyapı Direktörü Ioannis Dimogiannis, Hukuk Departmanı Başkanı Achilleas Mavromatis ile Sağlık Ekibi Başkanı Ioannis Gigis, UEFA Yetkilisi İskoçya’dan Scott Struthers yemeğe katıldı.

Metin Öztürk, PAOK yetkililerine ve UEFA delegesi Struthers’e günün anısına hediye takdim etti. PAOK yöneticileri de sarı-kırmızılı yöneticilere hediye verdi.

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galatasaray
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