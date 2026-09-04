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Galatasaray para basıyor! Kazanç dudak uçuklattı

Galatasaray, üst üste gelen şampiyonlukların etkisiyle sponsorluk gelirlerinde önemli bir sıçrama yaşadı. Forma sponsorluklarından 68 milyon euro kazanan sarı-kırmızılılar, yeni anlaşmalarla bu rakamı 80 milyon euroya çıkarmayı hedefliyor.

Galatasaray para basıyor! Kazanç dudak uçuklattı
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray, sahadaki başarılarının yanı sıra ticari gelirleriyle de dikkat çekmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulübün forma sponsorluklarından elde ettiği kazancın bu sezon 68 milyon euro seviyesine yükseldiği öğrenildi.

Üst üste kazanılan şampiyonluklarla birlikte Galatasaray markasına yönelik ilginin artması, sponsorluk anlaşmalarına da doğrudan yansıdı. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde 54 milyon euro olan forma sponsorluk geliri, bu sezon önemli bir yükseliş gösterdi.

YENİ HEDEF 80 MİLYON EURO

Galatasaray para basıyor! Kazanç dudak uçuklattı 1

Sarı-kırmızılı yönetim, forma sponsorluk gelirlerindeki yükselişi yeterli görmezken yeni anlaşmalar için çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray son olarak Pasifik Holding ile Avrupa ve Süper Lig maçlarında geçerli olacak forma göğüs sponsorluğu konusunda 17,5 milyon euroluk anlaşmaya imza atmıştı.

Mevcut anlaşmaların ardından Galatasaray formasında yalnızca sırt bölgesinin boş kaldığı belirtildi. Yönetimin bu bölge için de yeni bir sponsor bulmayı ve toplam forma sponsorluk gelirini yıllık 80 milyon euro seviyesine çıkarmayı hedeflediği öğrenildi.

Bu hedefin gerçekleşmesi halinde sarı-kırmızılı kulübün forma sponsorluk gelirleri, geçen yıla kıyasla yaklaşık yüzde 30 oranında artmış olacak.

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Süper Lig son dakika galatasaray kasa
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