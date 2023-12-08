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Galatasaray paraya para demeyecek! Zaniolo ve Yunus'un opsiyonları kullanırsa Sarı-Kırmızılılar'ın kasasına 1 milyar TL girecek

08.12.2023 15:28 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın yeni sezon öncesi takımdan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak gönderdiği isimlerden Zaniolo ve Yunus Akgün'den büyük bir gelir beklerken, iki oyuncunun da gittikleri kulüplerde kalması durumunda Sarı-Kırmızılılar'ın kasasına güncel kurla yaklaşık 1 milyar TL girecek. İşte detaylar...

Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo

İTA İtalya
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Aston Villa
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Yeni sezon öncesi kadro yapılanması kapsamında Nicolo Zaniolo ve Yunus Akgün'ü kiralık olarak gönderen Sarı-Kırmızılılar'da bu oyunculara dair yeni gelişmeler yaşanıyor.

İtalyan oyuncu Zaniolo'yu İngiliz ekibi 2.5 milyon euroluk şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya, Yunus Akgün'ü ise 9 milyon euroluk yine şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla Leicester City'e gönderen Sarı-Kırmızılılar'a iki isimden haber var.

1 MİLYAR TL'LİK GELİR

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Sabah'ın haberine göre henüz yeni takımlarında gol sevinci yaşayamayan iki oyuncunun Sarı-Kırmızılılara dönme ihtimali bulunurken, iki ismin de opsiyonlarının kullanılması durumunda Sarı-Kırmızılılar güncel kurla yaklaşık 1 milyar TL'lik bir gelirin sahibi olacak.

ZANIOLO GOLLE TANIŞAMADI

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Nicolo Zaniolo, Aston Villa ile tüm kulvarlarda 16 maça çıktı ve skor katkısı veremedi. Yunus Akgün ise çıktığı toplam 11 maçta 2 asistlik istatistik yakaladı.

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