Galatasaray paraya para demeyecek! Zaniolo ve Yunus'un opsiyonları kullanırsa Sarı-Kırmızılılar'ın kasasına 1 milyar TL girecek

Yeni sezon öncesi kadro yapılanması kapsamında Nicolo Zaniolo ve Yunus Akgün'ü kiralık olarak gönderen Sarı-Kırmızılılar'da bu oyunculara dair yeni gelişmeler yaşanıyor.

İtalyan oyuncu Zaniolo'yu İngiliz ekibi 2.5 milyon euroluk şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya, Yunus Akgün'ü ise 9 milyon euroluk yine şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla Leicester City'e gönderen Sarı-Kırmızılılar'a iki isimden haber var.

1 MİLYAR TL'LİK GELİR

Sabah'ın haberine göre henüz yeni takımlarında gol sevinci yaşayamayan iki oyuncunun Sarı-Kırmızılılara dönme ihtimali bulunurken, iki ismin de opsiyonlarının kullanılması durumunda Sarı-Kırmızılılar güncel kurla yaklaşık 1 milyar TL'lik bir gelirin sahibi olacak.

ZANIOLO GOLLE TANIŞAMADI

Nicolo Zaniolo, Aston Villa ile tüm kulvarlarda 16 maça çıktı ve skor katkısı veremedi. Yunus Akgün ise çıktığı toplam 11 maçta 2 asistlik istatistik yakaladı.





