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Galatasaray Pardubice maçında dostluk kazandı! Sarı Kırmızılılar rakibiyle 0-0 berabere kaldı

19.07.2022 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, Avusturya kampı kapsamında düzenlenen dördüncü hazırlık maçında Çekya ekibi Pardubice ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin henüz başında sakatlık şoku yaşayan Sarı-Kırmızılılar rakibiyle golsüz berabere kaldı. İşte detaylar...

Galatasaray Pardubice maçında dostluk kazandı! Sarı Kırmızılılar rakibiyle 0-0 berabere kaldı

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında sürdüren Galatasaray, dördüncü hazırlık maçında Çekya ekibi Pardubice ile karşı karşıya geldi. Önceki 3 hazırlık mücadelesinde 2 mağlubiyet 1 galibiyet alan Sarı-Kırmızılılar, son oynadığı hazırlık maçında da rakibiyle golsüz berabere kaldı.

OYUN BAŞINDA SAKATLIK!

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Sarı-Kırmızılı takımda mücadelenin henüz 4. dakikasında şok bir sakatlık yaşandı. Galatasaray'ın genç oyuncusu Emin Bayram, girdiği hava topu mücadelesi sonrası acı içinde yerde kaldı. Yapılan ilk müdahale sonrası oyuna devam edemeyeceği anlaşılan 19 yaşındaki genç oyuncu oyundan alınarak yerini Metehan Baltacı'ya bıraktı.

SIRADA SALERNITANA!

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Okan Buruk'un öğrencileri sezon öncesi hazırlık mücadeleleri kapsamında 5. mücadelesinde İtalyan ekibi Salernitana ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 27 Temmuz tarihinde Avusturya'da bulunan Tivoli Neu Stadyumu'nda oynanacak.

YENİ TRANSFER GÖZ DOLDURDU!

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Sarı-Kırmızılılar'ın yeni transferlerinden Kazımcan Karataş mücadeleye ilk 11'de başlarken, performansıyla göz doldurdu. Mücadelenin 43. dakikasında yaptığı orta sonrası Oğulcan Çağlayan direğe takılsa da taraftarlardan ve kenardan büyük destek aldı.

GALATASARAY - PARDUBICE MAÇI İLK 11'LERİ:

Galatasaray: Okan, Omar, Nelsson, Emin, Kazımcan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Barış, Emre Kılınç, Oğulcan

Pardubice: Markovic, Rosa, Vlcek, Toml, Helesic, Janosek, Mares, Solil, Hlavaty, Lupac, Cerny


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