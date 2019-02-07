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Galatasaray PFDK'ya sevk edildi

GALATASARAY HABERLERİ  | 07.02.2019 17:16 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü, Hatayspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçındaki "saha olayları" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Galatasaray PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında Hatayspor ile oynanan maçta yaşanan saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan sevk kararında şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray'ın 06.02.2019 tarihinde oynanan Galatasaray - Hatayspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray pfdk Ziraat Türkiye Kupası

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ceza gelmez fatih terim kizar. ona gore kulklarini cekin tamamdir. ya da tek ayak ustunde dursunlar
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