Galatasaray PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında Hatayspor ile oynanan maçta yaşanan saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan sevk kararında şu ifadelere yer verildi:
"Galatasaray'ın 06.02.2019 tarihinde oynanan Galatasaray - Hatayspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
'Taraftarlarla aramda aşk olmalı'
Levent Şahin'den yeni yıldızlara övgü
Mahmut Uslu'dan flaş iddia!
Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık!
Sala için şoke eden talep!
Büyükelçiden Kagawa'ya övgü
F.Bahçe'de büyük isyan! 'Niye transfer ettiniz?'
Ümit Özat ilk antrenmana çıktı
Trabzonspor'da genç kaleciler güven veriyor
Trabzonspor G.Saray maçına odaklandı
Ronaldo'dan James Rodriguez'e telefon
Hamburg çeyrek finale yükseldi
FIFA ile Katar'dan 2022 ortaklığı
Ümit Özat'ın yeni takımı resmen açıklandı!
Ümit Özat depremi! 27 günde...
Okuyucu Yorumları 1 yorum