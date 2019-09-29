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Galatasaray - PSG maçını Marciniak yönetecek

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.09.2019 13:03 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 1 Ekim Salı günü İstanbul'da oynanacak Galatasaray-Paris Saint Germain maçını Polonyalı hakem Marciniak yönetecek.

Galatasaray - PSG maçını Marciniak yönetecek

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ikinci haftasında 1 Ekim Salı günü İstanbul'da oynanacak Galatasaray-Paris Saint Germain maçını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak.

Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Pawel Gil, Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak da Tomasz Kwiatkowski görev alacak.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Marciniak psg Şampiyonlar Ligi

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