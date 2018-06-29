Galatasaray PSV Eindhoven ile hazırlık maçı yapacak

Yeni sezon öncesi hazırlık kampını İsviçre'de yapacak Galatasaray, hazırlık maçında PSV Eindhoven ile karşılaşacak.
Hollanda ekibi PSV, 18 Temmuz Çarşamba günü saat 19:00'da Galatasaray ile hazırlık maçı yapacaklarını açıkladı.
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