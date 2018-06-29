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Galatasaray PSV Eindhoven ile hazırlık maçı yapacak

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.06.2018 19:50 | Son Güncelleme

Hollanda Ligi takımlarından PSV Eindhoven, 18 Temmuz Çarşamba günü hazırlık maçında Galatasaray ile karşılaşacağını açıkladı.

Galatasaray PSV Eindhoven ile hazırlık maçı yapacak

Yeni sezon öncesi hazırlık kampını İsviçre'de yapacak Galatasaray, hazırlık maçında PSV Eindhoven ile karşılaşacak.

Hollanda ekibi PSV, 18 Temmuz Çarşamba günü saat 19:00'da Galatasaray ile hazırlık maçı yapacaklarını açıkladı.

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Galatasaray psv

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