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Galatasaray, PSV Eindhoven maçına hazır

20.07.2021 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu’nda yarın deplasmanda Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray, PSV Eindhoven maçına hazır

Karşılaşmanın oynayacağı PSV Stadı'nda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman, koşu ve açma germe hareketleriyle başladı.

İlk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda daha sonra 5’e 2 top kapma çalışması yapıldı.

Son antrenmana hafif sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli de katıldı.

Öte yandan Fatih Terim, sakat futbolcuların son durumuyla alakalı kulüp doktoru Yener İnce'den bilgi aldı.

Galatasaray'ın PSV'ye konuk olacağı 2. eleme turu ilk maçı, yarın TSİ 22.00'de başlayacak.

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UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Futbol Kulübü
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