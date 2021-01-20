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Galatasaray Quincy Promes için görüşmelere başladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.01.2021 09:08 | Son Güncelleme

Galatasaray, Ajax'tan Quincy Promes'i kiralamak için Hollanda kulübüyle görüşmelere başladı.

Galatasaray Quincy Promes için görüşmelere başladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Ajax'ta forma giyen Quincy Promes'i kiralamak için harekete geçti. Sarı kırmızılıların Ajax ile görüştüğü öne sürüldü.

Onyekuru transferinde henüz sonuç alamayan sarı kırmızılıların listesinde yer alan diğer ismin Quincy Promes olduğu ortaya çıktı.

Eurosport France'ın haberine göre, Galatasaray, Ajax ile Quincy Promes'i kiralamak için görüşmelerini sürdürüyor. Onyekuru transferinde henüz Monaco'yu ikna edemeyen sarı kırmızılıların rotayı Quincy Promes'e çevirdiği öğrenildi.

QUİNCY PROMES'İN AJAX PERFORMANSI

Quincy Promes bu sezon Ajax formasıyla ligde 17 maçta 6 gol attı. Quincy Promes'in kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi sürüyor.

(FUTBOL ARENA)

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