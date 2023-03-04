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Galatasaray rakibini gole boğdu! İstanbulspor'u 6 golle mağlup eden sarı-kırmızılılarda Zaniolo yine yıldızlaştı...

04.03.2023 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti. Galatasaray'ın farka koştuğu maçta Zaniolo yıldızlaştı. İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo, İstanbulspor maçında 1 gol 1 asist kaydetti. Sarı-kırmızılıların yeni transferi Nicolo Zaniolo forma giydiği iki maçta 2 gol attı ve 1 asist yapmış oldu.

Galatasaray rakibini gole boğdu! İstanbulspor'u 6 golle mağlup eden sarı-kırmızılılarda Zaniolo yine yıldızlaştı...
Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo

İTA İtalya
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Spor Toto Süper Lig'de 24. haftayı maç yapmadan geçen iki takım, İstanbulspor'un ev sahipliğinde Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşı karşıya geldi.

ZANIOLO YILDIZLAŞIYOR

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Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini 8. dakikada Milot Rashica, 19. dakikada Sergio Oliveira, 40. dakikada Bafetimbi Gomis, 55. dakikada Emin Bayram, 84. dakikada Nicolo Zaniolo ve 88. dakikada Leo Dubois kaydetti.

Hakem Ozan Ergün'ün yönettiği maça Galatasaray, Okan Kocuk, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Sam Adekugbe, Sergio Oliveira, Berkan Kutlu, Yunus Akgün, Juan Mata, Milot Rashica ve Bafetimbi Gomis ile başladı.

Galatasaray'da ikinci yarıda Leo Dubois, Kaan Ayhan, Emin Bayram, Kazımcan Karataş, Nicolo Zaniolo, Yusuf Demir, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Hamza Akman ve Ali Yeşilyurt oyuna dahil oldu.

ICARDI VE TORREIRA KADRODA YER ALMADI

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Sarı-kırmızılı ekipte dinlendirilen Mauro Icardi ile hastalığı bulunan Lucas Torreira kadroda yer almadı.

İstanbulspor'un ilk 11'i ise David Jensen, Demeaco Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu, Florian Loshaj, Muammer Sarıkaya, Eduard Rroca, Jason Lokilo, Valon Ethemi ve Emeka Eze'den oluştu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu da maçı protokol tribününden takip etti.

MAÇIN GELİRİ DEPREMZEDELERE BAĞIŞLANDI

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Karşılaşmanın geliri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağışlandı.

Müsabakanın 4. dakika 17. saniyesinde de deprem bölgesindeki çocuklara gönderilmek için tribünden sahaya oyuncak atıldı.

Maç öncesinde depremlerde vefat eden vatandaşlar ile geçen hafta hayatını kaybeden Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın efsane isimlerinden Ziya Şengül anısına saygı duruşunda bulunuldu.

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