Galatasaray Randers maçı ne zaman, hangi kanalda? Cim-Bom tur için sahada!

Kerem Aktürkoğlu’nun golüyle Randers deplasmanında 1-1’lik avantajlı skor elde eden Galatasaray, bu müsabakadan galibiyetle ayrılarak UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara kalmayı hedefliyor. Randers ise temsilcimiz Galatasaray’ı yenerek, üst tura çıkmayı istiyor.

GALATASARAY RANDERS MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Randers arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi rövanş müsabakası 26 Ağustos 2021 Perşembe günü saat 21:00’de başlayacak. Mücadele Spor Smart’tan canlı yayınlanacak.

Randers ile oynanan ilk mücadelede Kerem Aktürkoğlu’nun golü ile 1-0 öne geçen Galatasaray, ilk yarıda oldukça başarılı bir oyun sergilemişti. İkinci yarıda da bekleneni veremeyen temsilcimiz, mücadeleden 1-1’lik eşitlikle ayrılmıştı.

Bu maçta oyunu erken çözmek isteyen sarı-kırmızılı temsilcimiz karşılaşmaya odaklanmış durumda. Bu sezon oynadığı maçlarda PSV müsabakaları haricinde mağlubiyet yüzü görmeyen Galatasaray, St Johnstone, Giresunspor ve Atakaş Hatayspor karşısında galibiyetler elde etmişti.

Rakip takım Randers’ın hazırlık maçları da dahil olmak üzere 10 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor.

Sarı-kırmızılılarda Oğulcan, Arda Turan, Nelson ve Cicaldau kadroda yer almazken Marcao da cezası nedeniyle forma şansı bulamayacak.



