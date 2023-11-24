Galatasaray, Real Madrid'in Icardi teklifine cevap verdi! İşte istenilen bonservis bedeli

Bu sezon sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Real Madrid, çözümü Icardi'yi transfer etmekte buldu. Son olarak Vinicius Junior'u kaybeden İspanyol devi, gol yollarındaki sıkıntıyı Icardi ile çözmek istiyor.

15 MİLYON EURO

Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Real Madrid, gol yollarındaki sorunu Icardi ile çözmek istiyor. Ancelotti bu durumu İspanyol devinin yönetimine bildirerek devre arasında Icardi'nin takıma katılmasını talep etti. İspanyol basınında yer alan habere göre; Real Madrid, Galatasaray'a Icardi için 15 milyon euro ödemeye hazır.

GALATASARAY TEKLİFE CEVAP VERDİ

Galatasaray yönetiminin Arjantinli yıldızı 25 milyon euro'dan daha az bir bedele satmak istemediği ve Icardi'nin takımda mutlu olduğu için ayrılmak istemediği ifade edildi.





