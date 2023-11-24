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Galatasaray, Real Madrid'in Icardi teklifine cevap verdi! İşte istenilen bonservis bedeli

24.11.2023 08:54 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da gösterdiği performansla harikalar yaratan Icardi için Real Madrid'in devreye girdiği yazıldı. Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle kendinden sıkça söz ettiren Arjantinli oyuncu Real Madrid'in 15 milyon euro ödemeye hazır olduğu ifade edilmişti. Galatasaray, Real Madrid'in bu talebine yanıt verdi.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Bu sezon sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Real Madrid, çözümü Icardi'yi transfer etmekte buldu. Son olarak Vinicius Junior'u kaybeden İspanyol devi, gol yollarındaki sıkıntıyı Icardi ile çözmek istiyor.

15 MİLYON EURO

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Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Real Madrid, gol yollarındaki sorunu Icardi ile çözmek istiyor. Ancelotti bu durumu İspanyol devinin yönetimine bildirerek devre arasında Icardi'nin takıma katılmasını talep etti. İspanyol basınında yer alan habere göre; Real Madrid, Galatasaray'a Icardi için 15 milyon euro ödemeye hazır.

GALATASARAY TEKLİFE CEVAP VERDİ

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Galatasaray yönetiminin Arjantinli yıldızı 25 milyon euro'dan daha az bir bedele satmak istemediği ve Icardi'nin takımda mutlu olduğu için ayrılmak istemediği ifade edildi.

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