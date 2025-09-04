Galatasaray rekor transferi Victor Osimhen için Napoli'den eski takım arkadaşı Kalidou Koulibaly’den çarpıcı itiraf! ''Ona Suudi Arabistan'daki gerçeklerimizi anlattım''

Yaz transfer döneminin tüm dünyada en çok konuşulan transfer haberlerinden olan Victor Osimhen, Galatasaray’a transfer olmasının ardından Napoli'den eski takım arkadaşı Kalidou Koulibaly’den itiraf geldi. Yıldız oyuncu Osimhen’i Suudi Arabistan’a ikna etmek için uğraştığını fakat Osimhen’in Galatasaray’da kalmak istediğini belirtti.

‘‘ONA GERÇEKLERİ ANLATTIM!’’

Kalidou Koulibaly, "Victor Osimhen ile konuşma fırsatımız oldu. Ona Suudi Arabistan'daki gerçeklerimizi anlattım. Ligimize ilişkin sınırlı ve çarpık bir bakış açısı olduğunu, Cristiano Ronaldo'dan aşağıya doğru birçok önemli oyuncunun oynadığını söyledim. Bana İstanbul'da kendisinin ve ailesinin coşkuyla karşılandığını, büyük hedefleri olduğunu söyledi. Victor Osimhen, seçimini yaptı. Onun için en iyisini diliyorum." ifadelerini kullandı.

‘‘KALBİMDE NEREDE OYNAMAK İSTEDİĞİMİ BİLİYORDUM…’’

Osimhen, Rizespor maçının ardından, "Kalbimde nerede oynamak istediğimi biliyordum. Ter döktüm bu kulüpte, insanlar da bana değer verdi. Kulüp içinde ve başkanda çok güzel bir şey var; herkese saygı duyuluyor. Zor tarafı finansal olandı. Bazı büyük teklifler aldım, büyük kulüplerden teklifler aldım. İlgimi çekmedi desem, yalan olur. Ancak Galatasaray'da olduğum için mutluyum." demişti.