SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray rekor transferi Victor Osimhen için Napoli'den eski takım arkadaşı Kalidou Koulibaly’den çarpıcı itiraf! ''Ona Suudi Arabistan'daki gerçeklerimizi anlattım''

Galatasaray’ın Napoli’den rekor bedelle transfer ettiği Victor Osimhen için şimdilerde Al-Hilal'de oynayan eski Napoli defans oyuncusu Kalidou Koulibaly’den flaş bir itiraf geldi.

Galatasaray rekor transferi Victor Osimhen için Napoli'den eski takım arkadaşı Kalidou Koulibaly’den çarpıcı itiraf! ''Ona Suudi Arabistan'daki gerçeklerimizi anlattım''
Burak Kavuncu
Kalidou Koulibaly

Kalidou Koulibaly

SEN Senegal
Yaş: 34 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Al Hilal
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Yaz transfer döneminin tüm dünyada en çok konuşulan transfer haberlerinden olan Victor Osimhen, Galatasaray’a transfer olmasının ardından Napoli'den eski takım arkadaşı Kalidou Koulibaly’den itiraf geldi. Yıldız oyuncu Osimhen’i Suudi Arabistan’a ikna etmek için uğraştığını fakat Osimhen’in Galatasaray’da kalmak istediğini belirtti.

‘‘ONA GERÇEKLERİ ANLATTIM!’’

Galatasaray rekor transferi Victor Osimhen için Napoli den eski takım arkadaşı Kalidou Koulibaly’den çarpıcı itiraf! Ona Suudi Arabistan daki gerçeklerimizi anlattım 1

Kalidou Koulibaly, "Victor Osimhen ile konuşma fırsatımız oldu. Ona Suudi Arabistan'daki gerçeklerimizi anlattım. Ligimize ilişkin sınırlı ve çarpık bir bakış açısı olduğunu, Cristiano Ronaldo'dan aşağıya doğru birçok önemli oyuncunun oynadığını söyledim. Bana İstanbul'da kendisinin ve ailesinin coşkuyla karşılandığını, büyük hedefleri olduğunu söyledi. Victor Osimhen, seçimini yaptı. Onun için en iyisini diliyorum." ifadelerini kullandı.

‘‘KALBİMDE NEREDE OYNAMAK İSTEDİĞİMİ BİLİYORDUM…’’

Galatasaray rekor transferi Victor Osimhen için Napoli den eski takım arkadaşı Kalidou Koulibaly’den çarpıcı itiraf! Ona Suudi Arabistan daki gerçeklerimizi anlattım 2

Osimhen, Rizespor maçının ardından, "Kalbimde nerede oynamak istediğimi biliyordum. Ter döktüm bu kulüpte, insanlar da bana değer verdi. Kulüp içinde ve başkanda çok güzel bir şey var; herkese saygı duyuluyor. Zor tarafı finansal olandı. Bazı büyük teklifler aldım, büyük kulüplerden teklifler aldım. İlgimi çekmedi desem, yalan olur. Ancak Galatasaray'da olduğum için mutluyum." demişti.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü gazeteciden Sergen Yalçın'ı aradılar iddası! Ünlü gazeteciden Sergen Yalçın'ı aradılar iddası!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı! Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
transfer Al Hilal galatasaray Osimhen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savcıyı öldüren katilin 3 suç kaydı ortaya çıktı! 'Jandarma' detayı dikkat çekti

Savcıyı öldüren katilin 3 suç kaydı ortaya çıktı! 'Jandarma' detayı dikkat çekti

Tepkilerin ardından İstanbul Valiliği resmen duyurdu! Enrico Macias konseri iptal edildi

Tepkilerin ardından İstanbul Valiliği resmen duyurdu! Enrico Macias konseri iptal edildi

Ünlü gazeteciden Sergen Yalçın'ı aradılar iddası!

Ünlü gazeteciden Sergen Yalçın'ı aradılar iddası!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı!

EuroBasket 2025'te son 16'ya kaldık!

EuroBasket 2025'te son 16'ya kaldık!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.