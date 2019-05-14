SPOR

Galatasaray, Riva projesinden ilk etapta 72 milyon TL gelir elde etti

GALATASARAY HABERLERİ  | 14.05.2019 09:55 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Riva'daki arazisinde Yılmaz İnşaat tarafından yapılan Düşler Vadisi Riva projesinin ilk etabında satışlar yüzde 30'u buldu. Bu satışlardan kulübün geliri ise 72 milyon TL oldu.

Galatasaray, Riva projesinden ilk etapta 72 milyon TL gelir elde etti

Emlak Konut GYO'nun açtığı ihaleyle Galatasaray Kulübü'nün Riva arazisindeki konut projesinin yapımını üstlenen ve Düşler Vadisi Riva adıyla projeye eylül ayında başlayan Yılmaz İnşaat, ilk etabın yüzde 30'unu sattı.

Toplamda 2,8 milyar TL'lik gelir beklenen Düşler Vadisi Riva projesinin altı yılda tamamlanması hedefleniyor. 1500 adet villa olarak planlanan projenin ilk etabı 509 villadan oluşuyor.

Sibel Atik'in Ekonomist'teki haberine göre 509 villanın yüzde 30'unun satışından Galatasaray'ın kasasına giden rakam yaklaşık 72 milyon TL. Yıl sonuna kadar bu ilk etabın tamamını satmayı planlayan şirket, bu satıştan 1,2 milyar TL'lik gelir hedefliyor. Bu hedef tutarsa ilk etabın satışından Galatasaray Kulübü'ne gidecek para ise 240 milyon TL olacak. Proje tamamlandığında kulüp yaklaşık 761 milyon TL'lik gelir elde edecek.

Yılmaz inşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz, ihale sürecinden bugüne projenin üzerinde titizlikle çalıştıklarını ve bölgenin doğal karakterine bağlı kalmayı esas aldıklarını anlatıyor. "Riva projemizin esası ekolojik olması. Bin 157 dönüm alanın içerisinde 70 dönüm park ve 207 dönüm özel ormanımız olacak" diyen Yılmaz, inşaat sektöründe yaşanan zorlu sürece rağmen uzun vadeli bir plan yaptıklarını, birkaç yıl sonra piyasanın normale döneceğini söylüyor.

HANGİ ÜNLÜ İSİMLER VİLLA ALDI?

Düşler Vadisi Riva projesine iş ve spor dünyasından Galatasaray taraftarı isimler yoğun ilgi gösterdi. İlk etap villalarından satın alan isimler arasında şunlar bulunuyor. Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Galatasaraylı iş insanı ve 1905 Kültür Sanat ve Spor Derneği'nin Başkanı Vahap Tanrıverdi, Paşabeyoğlu Grubu patronu Ata Paşabeyoğlu, GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu.

Yaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçlarıYaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçları
Terim'den Emre Akbaba'ya ziyaretTerim'den Emre Akbaba'ya ziyaret
G.Saray'dan flaş başvuru! Tarihi hazırlık başladıG.Saray'dan flaş başvuru! Tarihi hazırlık başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray riva Düşler Vadisi Riva

En Çok Okunan Haberler

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

CHP iki partiden daha destek isteyecek!

CHP iki partiden daha destek isteyecek!

F.Bahçe'ye WinWin kampanyasından çılgın gelir!

F.Bahçe'ye WinWin kampanyasından çılgın gelir!

Dilmen'den müthiş öneri! 'VAR'sız oynansın'

Dilmen'den müthiş öneri! 'VAR'sız oynansın'

Sergen'den flaş Beşiktaş açıklaması!

Sergen'den flaş Beşiktaş açıklaması!

Beşiktaş Vodafone Park'ta yara sardı!

Beşiktaş Vodafone Park'ta yara sardı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Onyekuru G.Saray'ın kararını açıkladı!

Onyekuru G.Saray'ın kararını açıkladı!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Galatasaray'da derbi öncesi sakatlık şoku

Galatasaray'da derbi öncesi sakatlık şoku

Cimbom'dan boykot! Diagne'den flaş paylaşım

Cimbom'dan boykot! Diagne'den flaş paylaşım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray, Riva projesinden ilk etapta 72 milyon TL gelir elde etti

G.Saray'a Riva'dan para aktı!

Fatih Terim Emre Akbaba'yı ziyaret etti

Terim'den Emre Akbaba'ya ziyaret

G.Saray'dan flaş başvuru! Tarihi hazırlık başladı

G.Saray'dan flaş başvuru! Tarihi hazırlık başladı

Yener İnce'den Emre Akbaba açıklaması!

Emre Akbaba sahalara ne zaman dönecek?

Galatasaray'ın yıldızı Ronaldo'ya fark attı

Galatasaray'ın yıldızı Ronaldo'ya fark attı

Mustafa Cengiz'den Emre Akbaba'ya ziyaret

Mustafa Cengiz'den Emre Akbaba'ya ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.