Galatasaray, Riva projesinden ilk etapta 72 milyon TL gelir elde etti

Emlak Konut GYO'nun açtığı ihaleyle Galatasaray Kulübü'nün Riva arazisindeki konut projesinin yapımını üstlenen ve Düşler Vadisi Riva adıyla projeye eylül ayında başlayan Yılmaz İnşaat, ilk etabın yüzde 30'unu sattı.

Toplamda 2,8 milyar TL'lik gelir beklenen Düşler Vadisi Riva projesinin altı yılda tamamlanması hedefleniyor. 1500 adet villa olarak planlanan projenin ilk etabı 509 villadan oluşuyor.

Sibel Atik'in Ekonomist'teki haberine göre 509 villanın yüzde 30'unun satışından Galatasaray'ın kasasına giden rakam yaklaşık 72 milyon TL. Yıl sonuna kadar bu ilk etabın tamamını satmayı planlayan şirket, bu satıştan 1,2 milyar TL'lik gelir hedefliyor. Bu hedef tutarsa ilk etabın satışından Galatasaray Kulübü'ne gidecek para ise 240 milyon TL olacak. Proje tamamlandığında kulüp yaklaşık 761 milyon TL'lik gelir elde edecek.

Yılmaz inşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz, ihale sürecinden bugüne projenin üzerinde titizlikle çalıştıklarını ve bölgenin doğal karakterine bağlı kalmayı esas aldıklarını anlatıyor. "Riva projemizin esası ekolojik olması. Bin 157 dönüm alanın içerisinde 70 dönüm park ve 207 dönüm özel ormanımız olacak" diyen Yılmaz, inşaat sektöründe yaşanan zorlu sürece rağmen uzun vadeli bir plan yaptıklarını, birkaç yıl sonra piyasanın normale döneceğini söylüyor.