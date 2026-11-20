Eski milli futbolcu Tanju Çolak, internette kendisi hakkında yapay zeka teknolojisi kullanılarak hazırlandığını öne sürdüğü videoların paylaşılması üzerine adliyeye gelerek şikayetçi oldu.

"BEN BÖYLE BİR ŞEY YAPMADIM"

Adliye çıkışı konuşan Çolak, "Yapay zeka nerelere kadar gelmiş. Olmadığım halde orada gülmüşüm, tavırlar sergilemişim. Ben böyle bir şey yapmadım" dedi.

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, kendisiyle ilgili yapay zeka kullanılarak oluşturulduğunu iddia ettiği videoların sanal medyada yayınlanması üzerine suç duyusunda bulunmak için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Çolak ve avukatı, söz konusu videoları hazırlayan ve paylaşan kişiler hakkında şikayetçi oldu. Adliyedeki işlemleri tamamlanan Çolak basın mensuplarına açıklamada bulundu.

‘YAPILANLAR AYIPTIR, TERBİYESİZLİKTİR’

Adliye çıkışında açıklamada bulunan Tanju Çolak, "Ben yapay zekadan veya farklı şeylerden anlamıyorum. Samimiyetle söylüyorum; çok profesyonel değilim ama amatör de değilim. Pazartesi günü akşam, saat 20.30 gibi televizyonuma gittim, yayınım vardı. Bir baktım, bizimle ilgili gülmeler, bir şeyler. ‘Yok orada yaptı, Cumhurbaşkanı’na selam vermedi’ gibi şeyler. Çok çirkin bunlar. Yapay zeka nerelere kadar gelmiş. Olmadığım halde orada gülmüşüm, tavırlar sergilemişim. Vallahi ben böyle bir şey yapmadım. 14 Eylül’de evet, Samsun’daydım. Cumhurbaşkanımızla konuştum mu? Konuştum. Bugün de olsa konuşurum, yarın da olsa konuşurum. Seviyorsam kimseyi ilgilendirmez. Cumhurbaşkanımıza futbolculuğundan ve yaptıklarından dolayı saygı duyuyorum, seviyorum. Her türlü yanında olurum, yine alkışlarım. Ama bu kadar çirkin, yanlış olamaz. İçeriği bulup birleştirerek Türkiye’ye sunmak çok enteresan. Cumhurbaşkanı’na da benimle beraber çok büyük hakaretler var, altlarında yorumlar var. Bir an önce bu işin çözülmesini istiyorum. Çok çirkin ve yanlış buluyorum. Ayıptır, yapılanlar terbiyesizliktir. Ben böyle bir şey yapmadım, böyle bir gülüş yapmadım, böyle bir alkışlama yapmadım. Orada olmadım. 3-4 tane internet sitesi var. Biz şuraya sorduk, ‘yapay değil’; buraya sorduk, ‘yapay değil’ Hadi bakalım, göreceğiz. Yapay mı değil mi, onu göstereceğiz size. Utanmadan da ‘yapay değil’ diye yazıyorsunuz. Niye yapay değil? Ben niye böyle sevineyim abi? Evet, Cumhurbaşkanımızı seviyorum, saygı duyuyorum. Yine alkışlarım, hiç sorun değil. Ama böyle bir şeyi Tanju Çolak 63 yaşında niye yapsın? Neden yapsın?” diye konuştu.