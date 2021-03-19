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Galatasaray, Rizespor maçı öncesi Rasim Öztekin'i unutmadı

19.03.2021 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden usta sanatçı Rasim Öztekin'in Türk Telekom Stadyumu'ndaki yeri ayrıldı.

Galatasaray, Rizespor maçı öncesi Rasim Öztekin'i unutmadı

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor'u Türk Telekom Stadyumu'nda konuk etmeye hazırlanıyor. Galatasaray, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin'in her zaman oturduğu tribündeki yerini yine ona ayırdı.

Galatasaray Lisesi mezunu olan ve Galatasaraylılığı ile de bilinen Rasim Öztekin'in kaybı sonrası Rizespor maçında Galatasaray, şık bir hareketle usta oyuncuyu andı.

Galatasaray'ın konuya ilişkin paylaşımında, "Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Türk tiyatrosu ve sinemasının usta oyuncusu Rasim Öztekin, bu akşam Türk Telekom Stadyumu'nda her zamanki yerinden, en büyük aşkı Galatasaray'ın yanında! Unutulmayacaksın büyük usta!" ifadeleri kullanıldı.

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Galatasaray Futbol Kulübü Rasim Öztekin
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