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Galatasaray, Roma’dan Marcao için gelen teklifleri reddediyor!

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.09.2020 18:11 | Son Güncelleme

Galatasaray, Brezilyalı stoperi Marcao’yu Roma’ya satmamakta kararlı. Aslan, İtalyan ekibinden gelen teklifleri tek tek reddetti.

Galatasaray, Roma’dan Marcao için gelen teklifleri reddediyor!

Galatasaray ve Roma arasındaki telefonların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz çarşamba günü özel haberimizde belirttiğimiz gibi; Roma’dan gelen 16 milyon Euro’luk teklifini reddeden Cimbom, İtalyanların yeni teklifine de pek sıcak bakmadı.

ROMA, GALATASARAY’IN İSTEDİĞİ RAKAMLARA ULAŞAMIYOR

Üst üste gelen tekliflere veto veren Galatasaray Yönetimi, Roma’dan istedikleri rakam gelmeyince transfer görüşmelerini durma noktasına getirdi. Masada İtalyanların bir türlü sarı-kırmızılıların istediği 18 milyon Euro’luk beklentiye ulaşamaması; bu durumdaki en büyük etken olarak öne çıkıyor.

GALATASARAY, MARCAO’YU ROMA’YA TEKLİF ETTİĞİ RAKAMIN ALTINA KESİNLİKLE BIRAKMAYACAK

İtalyanlara Marcao için iletilen 18 milyon Euro’luk teklifin altındaki hiçbir rakamı kabul etmesi beklenmeyen Galatasaray’ın, bu konuda tavrı net. Öyle ki; Roma’ya üst üste çekilen restler, bunun en büyük göstergesi.

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