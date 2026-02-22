SPOR

Galatasaray rövanşı öncesi Juventus'ta Kenan Yıldız depremi!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İstanbul'da 5-2 yenildiği Galatasaray'ı konuk etmeye hazırlanan Juventus'a bir ağır darbe de Kenan Yıldız'dan geldi! Siyah-beyazlıların Serie A'da Como'ya 2-0 mağlup olduğu kâbus gibi gecede baldırından sakatlanan 20 yaşındaki milli yıldızımızın, dev rövanşta forma giyme ihtimalinin tehlikeye girdiği duyuruldu.

Emre Şen
Kenan Yıldız

Kenan Yıldız

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray karşısında aldığı tarihi 5-2'lik yenilginin yaralarını sarmaya çalışan Juventus, ligde de dibe vurmaya devam ediyor. Cumartesi günü Serie A'da Como'ya 2-0 mağlup olan İtalyan devinde, faturanın ağırlığına bir de sakatlık şoku eklendi. Siyah-beyazlıların ve A Milli Takımımızın parlayan yıldızı Kenan Yıldız, bu zorlu mücadelede sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

BALDIRINDAN SAKATLANDI: RÖVANŞTA YOK MU?

Galatasaray rövanşı öncesi Juventus ta Kenan Yıldız depremi! 1

İtalyan spor basınının son dakika olarak geçtiği haberlere göre; Como mücadelesinde aldığı darbe sonrası baldırından sakatlanan Kenan Yıldız'ın durumu camiada büyük bir endişe yarattı.

Genç yıldızın kesin durumunun yapılacak detaylı tetkiklerin ardından netleşeceği belirtilirken, Çizme basını Kenan'ın Galatasaray ile oynanacak hayati Şampiyonlar Ligi rövanşında sahada olmama ihtimalinin çok yüksek olduğunu manşetlerine taşıdı.

SPALLETTI'DEN KORKUTAN AÇIKLAMA

Galatasaray rövanşı öncesi Juventus ta Kenan Yıldız depremi! 2

Como hezimetinin ardından kameralar karşısına geçen Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Kenan Yıldız'ın sakatlığıyla ilgili o can sıkıcı detayı paylaştı.

Tecrübeli çalıştırıcı, 20 yaşındaki oyuncunun fedakârlık yapmak istediğini belirterek, "Kenan baldırına çok sert bir darbe aldı. Maçı ne pahasına olursa olsun tamamlamak istedi ancak ağrılara daha fazla dayanamadı" ifadelerini kullandı.

JUVENTUS İÇİN BÜYÜK KAYIP

Galatasaray rövanşı öncesi Juventus ta Kenan Yıldız depremi! 3

Eğer Kenan Yıldız Galatasaray'a karşı forma giyemezse, bu durum Juventus hücum hattı için devasa bir güç kaybı anlamına gelecek. Bu sezon siyah-beyazlı formayla tam 35 resmi maça çıkan genç yetenek, takımına 9 gol ve 7 asistlik muazzam bir skor katkısı sağlamıştı.

