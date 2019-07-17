Galatasaray, Rumen forvet Roman Yaremchuk ile ilgileniyor

Son şampiyon Galatasaray'ın, Gent'te forma giyen Roman Yaremchuk'u transfer etmek için girişimlerde bulunduğu öğrenildi.
Ukrayna basınında yer alan haberde; Galatasaray'ın bir süredir 23 yaşındaki Ukraynalı forvet Yaremchuk için Gent ile pazarlık yaptığı belirtildi. Galatasaraylı yetkililerin, Belçika kulübüyle anlaşma zemini aradığı ve oyuncuyu transfer etmek için çok istekli olduğu bilgisi verildi. Roman Yaremchuk'un da Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray'a çok sıcak baktığı kaydedildi.
Galatasaray'ın genç golcüyü Ocak ayı transfer döneminde de istediği vurgulandı.
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