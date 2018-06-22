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Galatasaray Ryan Donk ile anlaşma sağladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 22.06.2018 08:45 | Son Güncelleme

Galatasaray'da yönetim geçen sezonun ikinci yarısında etkili bir performans ortaya koyan Hollandalı ile 1+1 senelik anlaşma yaptı. 1.5 milyon euro alacak olan Donk 25 maçta forma giyerse sözleşmesi bir yıl daha uzayacak.

Galatasaray Ryan Donk ile anlaşma sağladı

Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim’in kadroda tutulmasını isteği Ryan Donk ile anlaşma sağladı. Geçen sezonun ikinci yarısında kendisine verilen şansı iyi kullarak göze giren Hollandalı futbolcu ile 1+1 senelik anlaşma yapıldı.

Sarı-kırmızılılar tecrübeli futbolcuya daha önce olduğu gibi yine 1.5 milyon euro verecek. Ryan Donk 25 resmi maçta forma giyerse opsiyon maddesi yürürlüğe girecek ve 1 sene daha Galatasaray’da kalacak.

Kasımpaşa’dan 2.5 sene önce 2.5 milyon euro karşılığında transfer edilen ama Fatih Terim gelene kadar kendini kabul ettiremeyen Donk, 21. şampiyonluğun gizli kahramanları arasında yer almıştı. Ligin ikinci yarısında önemli işler çıkaran Donk’un kalması yönünde karar veren Terim, sözleşmenin detaylarında da etkili oldu. Donk ve menajerinin 2+1 senelik mukavele isteğine olumlu yanıt vermeyen tecrübeli teknik adam, 1+1 sene olacak şekilde anlaşmanın yapılmasını daha doğru buldu. Donk da hocasının isteğini yerine getirerek şartları kabul etti.

Galatasaray’da Terim’in kalmasını istediği Nagatomo konusunda ise herhangi bir pürüz olmadığı belirtilirken, Denayer için Manchester City ile görüşmeler sürüyor. Galatasaray 8 milyon euro isteyen İngiliz kulübüne 3 milyon euro önerdi.

(MİLLİYET)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray donk

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
cezamız olmasa kalamazdı takımda.Ne büyüksün be Galatasaray.maddi imkansızlıklarla şampiyonluklar sayısız kupa ve 2avrupa kupası kaldırdın.çok şükür Galatasaraylıyız
Yöneticilere sesleniyorum futbolculara verilen paralar kendi cebinizden çıksaydı. Ryan Donk a 250.000 euro dan (iki yüz elli bin yuro) fazla para verir miydiniz? 1,5 milyon euro verilir mi bu adama. Bu adam gs den başka yerde bu parayı alamaz.
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