SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray, Ryan Donk ile yeniden anlaşma sağlandığını açıkladı

Galatasaray, Ryan Donk ile yeniden anlaşma sağlandığını açıkladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 14.08.2020 19:11 | Son Güncelleme

Galatasaray, Ryan Donk'un 1 yıl için 515 bin 750 euro kazanacağını KAP'a bildirdi.

Galatasaray, Ryan Donk ile yeniden anlaşma sağlandığını açıkladı

Galatasaray, Ryan Donk ile yeniden anlaşmaya vardığını açıkladı. Ryan Donk, 1 milyon 895 bin euro olan garanti ücretini, Galatasaray ile imzaladığı yeni sözleşme sonrasında 515 bin 750 euroya düşürdü.

"ÇOK MUTLUYUM"

Ryan Donk, "Takımda olmaktan dolayı çok mutluyum. Taraftarlarımız güvende ve sağlık içerisinde olsunlar. Biliyoruz ki saha içerisinde olmasalar bile saha dışında bizleri destekliyorlar. Kendilerine dikkat etsinler ve bizleri desteklemeye devam etsinler." dedi.

"BENİ HİÇ ÜZMEYEN FUTBOLCULARDAN BİR TANESİ"

Abdurrahim Albayrak,"Donk beni hiç üzmeyen futbolculardan bir tanesi. İnşallah futbol hayatından sonra da Galatasaray ailesinde kalmaya devam eder. Donk’a tekrar bize yapmış olduğu bu yaklaşımdan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray, sözleşmesi biten Ryan Donk'un gelecek sezonda da takımda olacağını açıkladı. Donk, "Yeni sezon, ben burada" ifadelerini kullandı.

ffca5bc5-746d-4425-9b44-2b38b965eaaa

KAP BİLDİRİMİ

"Futbolcuya 2020-2021 sezonu için net 515.750 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez! Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez!
''Dönersem Galatasaray'a gelirim''''Dönersem Galatasaray'a gelirim''
Efsane isim ringe geri dönüyorEfsane isim ringe geri dönüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Reuters: Türk ve Yunan savaş gemileri arasında "küçük bir kaza" yaşandı
Reuters: Türk ve Yunan savaş gemileri arasında "küçük bir kaza" yaşandı
En yakın arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş!
En yakın arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş!
Vedat Muriqi Lazio'yu açıkladı
Vedat Muriqi Lazio'yu açıkladı
Jordi Cruyff Çin ekibinin başına geçti
Jordi Cruyff Çin ekibinin başına geçti
G.Saray ve Trabzon'da koronavirüs şoku
G.Saray ve Trabzon'da koronavirüs şoku
Muslera'nın yerine o geliyor
Muslera'nın yerine o geliyor
Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı!
Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Yeni takımı duyanları şaşkına çevirdi
Yeni takımı duyanları şaşkına çevirdi
Fatih Terim veto etti! Arda Turan...
Fatih Terim veto etti! Arda Turan...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

Galatasaray, Ryan Donk ile yeniden anlaşma sağlandığını açıkladı
Takımda kalıyor! Dev indirim yaptı...
Omar Elabdellaoui için KAP tarihi belli oldu!
G.Saray'da yıldız futbolcunun KAP tarihi belli oldu
Galatasaray, Kaan Ayhan'a yine kancayı taktı
''Dönersem Galatasaray'a gelirim''
Galatasaray'da kale Fatih Öztürk'e emanet
Muslera'nın yerine o geliyor
Galatasaray’da 9 futbolcu sağlık kontrolünden geçti
G.Saray'da sağlık kontrolü
Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'da idmana çıktı!
G.Saray'da yıldız isim transferi açıklanmadan idmana çıktı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.