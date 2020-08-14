Galatasaray, Ryan Donk ile yeniden anlaşma sağlandığını açıkladı

Galatasaray, Ryan Donk ile yeniden anlaşmaya vardığını açıkladı. Ryan Donk, 1 milyon 895 bin euro olan garanti ücretini, Galatasaray ile imzaladığı yeni sözleşme sonrasında 515 bin 750 euroya düşürdü.

"ÇOK MUTLUYUM"

Ryan Donk, "Takımda olmaktan dolayı çok mutluyum. Taraftarlarımız güvende ve sağlık içerisinde olsunlar. Biliyoruz ki saha içerisinde olmasalar bile saha dışında bizleri destekliyorlar. Kendilerine dikkat etsinler ve bizleri desteklemeye devam etsinler." dedi.

"BENİ HİÇ ÜZMEYEN FUTBOLCULARDAN BİR TANESİ"

Abdurrahim Albayrak,"Donk beni hiç üzmeyen futbolculardan bir tanesi. İnşallah futbol hayatından sonra da Galatasaray ailesinde kalmaya devam eder. Donk’a tekrar bize yapmış olduğu bu yaklaşımdan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray, sözleşmesi biten Ryan Donk'un gelecek sezonda da takımda olacağını açıkladı. Donk, "Yeni sezon, ben burada" ifadelerini kullandı.

KAP BİLDİRİMİ

"Futbolcuya 2020-2021 sezonu için net 515.750 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.



