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Galatasaray Sacha Boey için Bayern Münih ile anlaşmaya vardı! Söz sırası Boey'de... Cimbom'un transferde rakibi Fransa devi

Galatasaray, Leroy Sane transferinin ardından kadrosuna Bayern Münih’ten başka bir yıldızı da dahil etmek istiyor. Sarı kırmızılılar eski futbolcusu Sacha Boey için Alman kulübü ile anlaştı. İmza için Boey’in kararı bekleniyor.

Galatasaray Sacha Boey için Bayern Münih ile anlaşmaya vardı! Söz sırası Boey'de... Cimbom'un transferde rakibi Fransa devi
Burak Kavuncu
Sacha Boey

Sacha Boey

FRA Fransa
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Bayern Münih
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Devler Ligi için güçlü bir kadro kurmak isteyen Cimbom, eski yıldızı Sacha Boey ile yakından ilgileniyor. Alman kulübü Bayern Münih'e büyük umutlarla giden Sacha Boey, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle Bundesliga da tutunamadı. Süper Lig devi Galatasaray oyuncunun transferi için Bayern Münih ile satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşmaya varırken, imza için Fransız sağ bek’in son kararı bekleniyor. Oyuncunun satın alma opsiyonunun 12-15 milyon arasında olduğu bildirildi.

‘‘MAAŞI BİLE HAZIR’’

Galatasaray Sacha Boey için Bayern Münih ile anlaşmaya vardı! Söz sırası Boey de... Cimbom un transferde rakibi Fransa devi 1

343 Digital Youtube kanalında Haluk Yürekli Boey transferi için son durumu paylaştı. Yürekli, "Galatasaray, Sacha Boey için Bayern Münih ile anlaşmış durumda. Ancak Boey, oralarda kalmak istiyor; önceliği Galatasaray değil. Galatasaray, belirli bir süre onu bekleyecek. Eğer Boey geri dönmeye sıcak bakarsa, alacağı ücret bile hazır. 3.5 milyon Euro civarında bir paradan bahsediliyor." İfadelerinde bulundu.

FRANSA’DAN İLGİ VAR

Galatasaray Sacha Boey için Bayern Münih ile anlaşmaya vardı! Söz sırası Boey de... Cimbom un transferde rakibi Fransa devi 2

Öte yandan Alman basınından tribuna'da yer alan habere göre Sacha Boey, Marsilya'ya oldukça yakın. Haberde Bayern Münih’in Sacha Boey'yi göndermeye sıcak baktığı ve Marsilya'nın ilgisinin çok ciddi olduğu bildirildi.

Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano da Ligue 1 devinin Boey'e olan ilgisini duyurmuştu. Önümüzdeki günlerde Marsilya ile Sacha Boey arasında transfer görüşmelerinin hızlanabileceği gelen bilgiler arasında.

SUNDERLAND İLE DE GÖRÜŞÜYOR

Galatasaray Sacha Boey için Bayern Münih ile anlaşmaya vardı! Söz sırası Boey de... Cimbom un transferde rakibi Fransa devi 3

Yıldız sağ bek oyuncusunun İngiltere Premier Lig’ine yeni çıkan Sunderland ile de bir görüşme yaptığı ve teklifi beklettiği öğrenildi. Sunderland’in geçtiğimiz günlerde Bright Osayi Samuel ile de görüştüğü ve sağ bek bölgesine bir an önce transfer yapmak istedikleri İngiliz basınına yansıdı.

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