Galatasaray sağ beke DeAndre Yedlin'i transfer ediyor

Omar’ın yaşadığı kaza sonrası sağ bekte Martin Linnes ve Şener Özbayraklı'ya alternatif arayışında olan Galatasaray, bir süredir bu bölge için temaslarını sürdürüyordu.

Cimbom, İngiliz ekibi Newcastle United’da fazla forma şansı bulamayan DeAndre Yedlin transferinde büyük bir yol katetti. Galatasaray, 27 yaşındaki oyuncuyu İstanbul’a getirmeye çok yakın.

İngiliz ekibi ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Amerikalı futbolcunun bedelsize yakın bir fiyatla transfer edilmesi planlanıyor.

Öte yandan yönetimden bazı isimler sağ bek transferinin gerekli olmadığı yönünde görüş bildirdi.

DEANDRE YEDLİN KİMDİR?

ABD'de Seattle Sounders altyapısından yetişen 27 yaşındaki sağ bek, İngiltere'de ise Tottenham, Sunderland ve Newcastle formalarını giydi. Yedlin, ABD Milli Takımı ile de 62 maçta görev yaptı.

Öte yandan deneyimli sağ bek bu sezon da 10 maçta forma giydi ve 1 de asist yaptı. (Ajansspor)

