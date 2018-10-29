SPOR

Galatasaray, sakat oyuncuların durumları hakkında açıklama yaptı

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.10.2018 18:43 | Son Güncelleme

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi mücadelesinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Kulüpten yapılan açıklamada sakat oyuncuların durumları hakkında bilgi verilirken, Linnes ve Belhanda'nın takımla çalışacak duruma geldiği belirtildi.

Galatasaray, sakat oyuncuların durumları hakkında açıklama yaptı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Cuma günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Evkur Yeni Malatyaspor maçının tamamında forma giyen futbolcuların salonda yenilenme çalışması yaptığı aktarıldı.

Diğer oyuncuların ise ısınma hareketlerinin ardından kuvvet çalışması yaptığı belirtildi.

Evkur Yeni Malatyaspor maçını hissettiği baş dönmesi nedeniyle yarıda bırakan ve geceyi tedbir amaçlı hastanede geçiren Younes Belhanda'nın yapılan geniş kapsamlı tetkiklerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığı, Faslı futbolcunun yarın takımla çalışacağı duyuruldu.

Aynı karşılaşmada aldığı darbe nedeniyle sağ ayağında kas içi kanaması tespit edilen Martin Linnes'in tedavisinin ardından takımla yenilenme çalışmasına katıldığı bildirildi.

Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'un tedavilerinin ardından düz koşulara, Henry Onyekuru ile Sofiane Feghouli'nin ise tempolu koşu ve istasyon çalışmalarına başladığı kaydedildi.

Fernando Reges'in ise tedavisinin ardından salonda fizyoterapistler eşliğinde çalıştığı açıklandı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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